eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è uno shooter dalle tinte dark sviluppato dal team polacco di The Astronauts, fin dalla sua presentazione di due anni fa, il gioco ci ha riportato alla mente le sparatorie della serie Painkiller, purtroppo però ilrilasciato oggi ci dice che qualcosa è cambiato.Guardando il(che trovate qui sotto) ci si accorge infatti cheè diventato una sorta di shooter in stile Destiny, con ambientazioni colorate, numeri che appaiono quando si colpisce un nemico e tanto loot rilasciato dai nemici abbattuti. ovviamente questo cambio di rotta non ha fatto per nulla la felicità dei giocatori, che hanno riempito di commenti negativi ilin questione. Nel mondo dile streghe sono una minaccia assolutamente reale e il giocatore vestirà i panni di quella che viene definitala "mano punitrice della Chiesa". Armato con un vasto arsenale di ...

Eurogamer_it : Witchfire: un nuovo video gameplay mostra un titolo diverso da come fu presentato - PCGamingit : Witchfire - Nuovo video dall'ultima demo interna di novembre - - PCGamingit : Witchfire - Nuovo video dall'ultima demo interna di novembre - -