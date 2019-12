PS5 sarà retrocompatibile con i giochi PS4 Ma i giochi PS3 | PS2 e PS1?

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il celebre giornalista di Kotaku, Jason Schreier, ultimamente è tornato a parlare di PS5 e, nello specifico, di una delle feature più attese dai giocatori, ovvero la retrocompatibilità.Secondo quanto riferito da Schreier, PS5con iPS4, anche in formato fisico, ma per quanto riguarda iPS3, PS2 esembra che i fan dovranno accontentarsi dei titoli già disponibili sullo store di PlayStation.Nulla di ufficiale, poiché si tratta di una teoria di Jason Schreier che, però, sembra essere in possesso di molte informazioni riguardo la next-gen di Sony.Leggi altro...

