Prescrizione | Di Pietro | “Non è sufficiente | ma è necessario interromperla per far

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Non c’è alcuna contraddizione tra l’abolizione dellae processi brevi. Sono le due gambe di uno stesso corpo. Il corpo cammina bene se tutte e due le gambe sono efficienti, ma, se una gamba la fai funzionare e una no, ti ritrovi con un’anatra zoppa. Questa idea di dire che, siccome non riduco i tempi processuali, allora non interrompo la, è una furbata per non far mai partire la legge sulla“. Esordisce così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, l’ex magistrato Antonio Dinel suo pronunciarsi sul tema della. E spiega: “Questo giochino di tirar fuori la questione dei processi brevi e del rinviare sempre l’interruzione dellasta diventando una furbata troppo evidente. Lasi interrompe dopo il primo grado e ...

