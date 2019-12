Mes | è ufficiale | slitta a inizio 2020 il sì al Fondo salva stati Gualtieri | «Trovato un

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È l’una di notte quando il ministro dell’Economia si presenta davanti alla stampa per confermare le fonti Ue che già nella serata di ieri, 4 dicembre, avevano fatto filtrare la notizia che i ministri dell’Eurogruppo avrebberol’accordo a rinviare a gennaiola discussione su alcune parti del Mes, in particolare quella sulle controverse clausole di azione collettiva. Robertoparla di «accordo di principio». «È stato definito un accordo che dovrà essere finalizzato in linea con le procedure nazionali», afferma. Poi si dice fiducioso «che su questa base sia possibile raggiungere un consenso nella maggioranza perché complessivamente è una situazione migliore di quella di partenza». Il tuo browser non supporta il tag iframe I tre obiettivi che l’Italia chiedeva all’Eurogruppo sonoraggiunti, assicura il ministro. ...

