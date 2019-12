Marinaio spara e uccide due civili a Pearl Harbor | poi si suicida

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Paura aHarbour, la storica base navale a 13 chilometri da Honolulu, nelle Hawaii, che ospita la flotta statunitense nel Pacifico. Nel primo pomeriggio un militare ha aperto improvvisamente il fuocondo due persone e ferendone una terza prima di togliersi la vitandosi alla testa.Si sa ancora poco della dinamica e del movente dell’episodio, che cade tre giorni prima del 78/mo anniversario dell’attacco aereo giapponese alla base: quel 7 dicembre 1941 in cui morirono oltre 2.300 americani e che segnò l’ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Proprio in queste ore, come ogni anno, erano già in corso i preparativi per le celebrazioni che coinvolgono gran parte delle migliaia di militari eche operano e vivono nella base con le loro famiglie.Secondo i testimoni are, nei pressi dell’ingresso sud ...

