Gazzetta – Mertens ha chiesto di giocare col 4-3-3 | Ancelotti non darà seguito al suo

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019)contestato da parte della squadra per i metodi di allenamento e il modulo tattico Parte della squadra ha contestato adi metodi di allenamento e il modulo tattico. L’edizione odierna de Ladello Sport riporta che a parlare di schema è stato Driesche ha sostenuto la necessità dicol 4-3-3, un modulo che meglio si addice alle caratteristiche dei singoli. Idea, che Carloha ascoltato ma alla quale non, perché a Udine, il Napoli giocherà col solito modulo: il 4-4-2. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli, vicenda multe: spunta una clamorosa novità. In bilico l’arbitro unico RAI – Esoneroinevitabile in un caso. Gattuso a Napoli anche a piedi! Su-Inter arrivano segnali Mercato Napoli – Sono due i nomi caldi per il centrocampo Mora sul Napoli: ”Ritiro errore ...

news24_napoli : Gazzetta, Laudisa: “Per Amrabat si può chiudere a gennaio. Su Mertens… - SiamoPartenopei : Gazzetta, Laudisa: 'Per Amrabat si può chiudere a gennaio. Su Mertens-Inter...' - gilnar76 : Gazzetta- Mertens ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -