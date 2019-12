Ecco alcuni modi di dire di cui non ti aspetti il significato

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019)detti che spesso sentiamoe ripetiamo senza conoscerne realmente ilo l’origine: Ambasciator non porta pena Il suoè abbastanza chiaro non si deve dare la colpa a chi annuncia brutte notizie da parti di altri. In passato ad ambasciatori e messaggeri era garantita l’immunità. Anche se non mancano le eccezioni: nel 493 a.C. gli spartani uccisero gli ambasciatori del re persiano Dario I, inviati in tutta la Grecia, chiedendo ai Greci di diventare sudditi dei persiani. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio L’espressione vuole significare che è molto difficile eliminare definitivamente le cattive abitudini. Deriva dal motto latino “Vulpes pilum mutat, non mores”, che significa “La volpe muta il pelo, non le abitudini”, ricondotto a Svetonio. Si racconta ...

