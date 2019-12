Cos' è Signal | l' app usata da Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk

agi

(Di giovedì 5 dicembre 2019)e la fidanzata Anastasiya Kylemnyk comunicavano usando Signal, l'app sicura e cifrata per scambiare messaggi e telefonate. Questo è il dettaglio emerso il 4 novembre dalle carte dell'inchiesta sull'omicidio del 24enne, la cui morte ha svelato un retroscena di traffici illeciti e minacce nella Capitale. E come spesso succede in questi casi, il mezzo diventa bersaglio di critiche e speculazioni, alimentando l'indignazione dei commentatori e dei salotti televisivi. L'equazione sembra semplice ed efficace: se hai bisogno di inviare messaggi cifrati devi avere qualcosa da nascondere. Ma davvero l'utilizzo di Signal dovrebbe essere automaticamente causa di sospetti verso chi lo utilizza? Per prima cosa, è necessario capire di cosa si tratta. Lanciata nel 2014, l'app offre un sistema di messaggistica del tutto simile nelle sue funzioni di base a quello di Whatsapp e Telegram, di ...

