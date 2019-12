Barbara D' Urso fa coppia con Filippo Nardi? C' è un sentimento speciale

blogo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sarebbe un "" quello che lega la nota conduttriceD'all'ex Gieffino, che soltanto pochi giorni fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, avrebbe spiegato di esser lui il corteggiatore "molto giovane, molto bello" di cuiD'aveva più volte parlato.E' stata proprio, infatti, a rivelare di esser stata fortemente corteggiata da un personaggio famoso, con il quale tuttavia non era mai nata una storia seria a causa del desiderio dell'uomo di voler convivere con lei. Ebbene, ad oggi sappiamo che il vip in questione fosse proprio, come da lui stesso confermato al settimanale: "Quell'uomo sono io. Non so dire che tipo diè nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter ...

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - mante : Un paese trasformato in barbara d’urso - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… -