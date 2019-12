Bando per operatore ecologico a Barletta | 9 scelti su 13 sono laureati

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019)stati pubblicati i risultati deldi concorso perindetto nel comune diche avrebbe assicurato a 13 persone un posto di lavoro a tempo indeterminato. Tra coloro chestatila maggior partegiovanissimi con una laurea appena conseguita.perTra le mansioni previste dai vincitori del concorso ciquelle di raccolta dei rifiuti per la differenziata porta a porta e la pulizia delle strade. Oltre che operazioni di manutenzione e altri lavori di tipo manuale. Per sperare di ottenere il posto i candidati si erano sottoposti a quesiti di cultura generale e conoscenza teorica e anche a prove pratiche per simulare le varie attività e capire chi di loro fosse più affine a svolgere la professione. La graduatoria dei vincitori del concorso, indetto a luglio 2019, ha visto la sua pubblicazione a dicembre ...

elenabonetti : Con il bando Educhiamo mettiamo in campo 30 milioni, una parte importante dei fondi destinati alle politiche famili… - ComuneMI : Milano partecipa a #ReinventingCities, il bando internazionale @c40cities per trasformare siti dismessi con proget… - GDF : Pubblicato il bando di #concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 #allievi #Finanzieri del contingen… -