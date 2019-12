newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Via libera aldiper gliregolari. Cosa fare per ricevere il sussidio dello Stato. Si sblocca ildiper gliaventi diritto. Si tratta di diverse migliaia di famiglie che erano rimaste escluse al momento della prima approvazione.diagliregolari L’annuncio arriva direttamente dall’Inps, che ha fatto sapere che la procedura è stata sbloccata dopo che il ministro del Lavoro e quello degli Esteri hanno stilato e presentato la lista dei diciannove Paesi d’origine. Le persone originarie di questi paesi che hanno fatto domanda per ildidovranno presentare una documentazione aggiuntiva relativa al patrimonio immobiliare posseduto all’estero. I diciannove paesi in questione sono Bhutan, Repubblica ...

NewsMondo1 : Al via il Reddito di Cittadinanza per gli immigrati extracomunitari - Notiziedi_it : L’Inps dà il via libera: reddito di cittadinanza (e arretrati) per gli extracomunitari - Italia_Notizie : L'Inps dà il via libera: reddito di cittadinanza (e arretrati) per gli extracomunitari -