Zocchi | toponomastica Comune si deve pronunciare su targa ‘Orso’

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Roma – “A giugno scorso con un atto il Consiglio del Municipio Roma III Montesacro chiedeva, tra le altre cose, alla commissione consultiva didi Roma Capitale di attuare tutte le procedure per intitolare l’area verde compresa tra via Nomentana Nuova e via Nomentana Vecchia all’altezza di Ponte Nomentano a Lorenzo Orsetti, con la dicitura sottostante di ‘partigiano’. Ad oggi la commissione consultiva didi Roma Capitale non si e’ ancora pronunciata”. Cosi’ in una nota Matteo, capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente in III Municipio. “Abbiamo avuto modo di apprezzare sinceramente l’impegno nel cancellare dalladi Roma le strade intitolate a Donaggio e Zavattari, due firmatari del ‘Manifesto della razza’ intitolandole al loro posto a nomi di scienziati, tra ...

