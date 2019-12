PS5 | alcuni store hanno aperto le registrazioni per le notifiche dei pre-order

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Come riportato da Spiel Times, sembra che diversi rivenditori online - su più territori - abbianole iscrizioni per ledi preordine di PlayStation 5. In altre parole, ora gli utenti interessati (probabilmente molti) potranno dire a popolari catene come GAME nel Regno Unito, che vogliono essere avvisati quando il sistema di prossima generazione di Sony sarà ufficialmente disponibile per il preordine.Sebbene questa non sia una notizia estremamente eccitante, rappresenta un altro passo verso il lancio di PS5 alla fine del 2020. E suggerisce, inoltre, che i rivenditori si stanno preparando per il grande reveal.Leggi altro...

