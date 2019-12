Paolo Ciavarro non sarà ad Amici 19 | le sue parole sull’addio al programma

thesocialpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), classe ’91, figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo, da novembre 2017 ha condotto il daytimedi Maria de Filippi in onda su Real Time. Un’esperienza iniziata nel 2017 La sua esperienza ha avuto inizio nel corso della 17esima edizione del talent show, dopo che Stefano De Martino ha dovuto lasciare il suo ruolo di supporter nella conduzione del daily diper partecipare all‘Isola dei famosi. Il figlio della Giorgi ha quindi intrapreso questa avventura prima in compagnia di Marcello Sacchetta e, l’anno successivo, i due conduttori sono stati affiancati anche dalla ballerina Lorella Boccia, ex partecipante di12 . Un’assenza che si fa notare Negli ultimi giorni, però,è ancora di più al centro dell’attenzione del mondo “social” e non, in quanto ha confermato ai suoi numerosi fan che per questa nuova edizione non prenderà parte ...

