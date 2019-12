ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Pera 120 anni oggi c’è uno speciale mix di erbe che aiuterebbe a sentirsi più felici e a vedersi più giovani, a migliorare l’inappetenza e a dormire meglio rallentando così lo scorrere delle lancette del tempo. L’avrebbe scoperto un team di venti medicidurante un seminario, nella regione del Guangxi, per testare e studiare gli effetti di una preparato a base di erbe composto però con una “formula speciale”. Lo annuncia il South China Morning Post che allega a supporto anche una foto pescata da Weibo, il popolare social network cinese. Nello scatto si vede un gruppo di medici, tutti in camice bianco, compiaciuti nell’osservare una collega che mostra una liquido di colore scuro prelevato da un contenitore di metallo. Ma la scoperta di quello che sulla rete è già stato ribattezzato “l’elisir di lunga vita” non avrebbe dovuto in alcun modo uscire dal ...

Noovyis : (“Medici cinesi scoprono un beverone per vivere fino a 120 anni”. Ma le autorità sanitarie vogliono aprire un’inchi… - TutteLeNotizie : “Medici cinesi scoprono un beverone per vivere fino a 120 anni”. Ma le autorità sanitarie… - ZerounoTv : Medici cinesi creano elisir di lunga vita per “vivere felici fino a 120 anni”. Ma è davvero così?… -