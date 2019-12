Lite Sgarbi-Luxuria da Barbara d’Urso | l’intervento di Maurizio Costanzo

gossipetv

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)dad’Urso: l’intervento disulla vicenda La scorsa settimana ha fatto molto rumore la pesanteandata in onda a Live-Non è la d’Urso tra Vittorioe Vladimir. Non sono nemmeno mancate parole di fuoco tra l’opinionista e Vittorio Feltri, anch’egli presente in studio. A finire sulla graticola … L'articolodad’Urso: l’intervento diproviene da Gossip e Tv.

sfinito10 : Violenta lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini 24/7/ 2019 - liberadidonna1 : RT @unoenessunoe: La lite tra Sgarbi e Giordano .. uno sketch #blob - BlobRai3 : RT @unoenessunoe: La lite tra Sgarbi e Giordano .. uno sketch #blob -