Incendio a Palermo | le fiamme sorprendono gli abitanti di un palazzo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Paura a Monreale, nei pressi di: unè divampato in unha fatto scattare tra i residente un fuggi fuggi generale. Le persone si sono messe in salvo, mentre gli anziani e i disabili (in un primo momento) sono rimasti intrappolati nelle loro abitazioni. Da quanto si apprende lehanno avvolto l’edificio in via Venero, ma il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso di salvare tutti i cittadini. I pompieri, infatti, hanno raggiunto un disabile che alloggiava al sesto piano e dopo aver preso in braccio lo hanno portato in salvo facendo a piedi i piani di scale. Almeno una quarantina di famiglie sono state evacuate anche dagli edifici limitrofi. Tutti hanno necessitato cure sanitarie per l’intossicazione dal fumo.in unNella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre unè divampato in unin via ...

