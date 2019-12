Ibrahimovic | “Razzismo? In iItalia mi gridavano ‘zingaro' ”

ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tra le anticipazioni dell’intervista a GQ Italia a Zlatanche riporta oggi il Corriere della Sera anche le parole dure contro il razzismo e il ricordo dei suoi anni in Italia e di quanto lo chiamavano “zingaro” «Mettere la maglia “No al razzismo”. È bello, ma non risolve il problema. Meglio togliere tre punti, sospendere la partita e perdere l’incasso, così rischi di andare in serie B. Devi essere severo, la gente non capisce fino a quando non paga le conseguenze. Quando ero in Italia mi”zingaro!”. È razzismo anche quello, è ignoranza, anche se poi quando mi vedono fuori dallo stadio mi fanno i complimenti e vogliono farsi una foto con me». L'articolo: “Razzismo? Inmi‘zingaro'” ilNapolista.

