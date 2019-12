Cannavaro | “Il caos che si vive a Napoli non fa bene a nessuno | Insigne non è l’unico

forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Cananvaro: “non è l’unico colpevole, ma le critiche della squadra ad Ancelotti non mi sono piaciute! Paolo, ex calciatore delè intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare della sua esperienza al Guangzhou, del, Di Carlo e Davide Ancelotti, die di altro. Queste le sue parole: “Al Guangzhou è stata un’annata importante anche perché abbiamo ringiovanito la rosa e lavorare con i giovani è ciò che gratifica maggiormente, anche più della vittoria del campionato. Abbiamo battuto anche molti record per cui ci siamo tolti tante soddisfazioni, ma ora sono in vacanza, al futuro non ci penso. Fare l’allenatore è molto diverso rispetto al fare il giocatore. Ci metto tanto entusiasmo, non so ancora cosa fare in futuro, se continuare con questa squadra oppure iniziare a camminare da solo. Al momento sto, ...

