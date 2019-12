Bambina di tre anni muore a Genova cadendo da un balcone

Genova - Bambina di tre anni precipita dal balcone : morta : bambina di tre anni precipita dal balcone a Genova. I testimoni: “E’ stata lasciata sola dalla madre”. Indagini in corso. Genova – bambina di tre anni precipita dal balcone a Genova. La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì 4 dicembre 2019 con la piccola, di origini bengalesi, che è morta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione in pieno centro storico nel capoluogo ligure. I soccorsi sono stati ...

Giuseppe Conte risponde alla lettera di una Bambina di 11 anni - “Ti prometterò che ti incontrerò così mi darei i tuoi progetti per un mondo migliore” : Una bellissima lettera quella scritta al Presidente Conte da una bambina di soli 11 anni di nome Lavinia di Agropoli in provincia di Salerno. La piccola ha un sogno un mondo migliore e lo fa con un disperato appello alla più alta autorità italiana: «Sono contro la plastica, quindi mi piacerebbe che lei distribuisse degli erogatori d’acqua potabile nelle città italiane (e non solo), così da collaborare per un mondo migliore». Il ...

La Bambina di tre anni è molto vivace e il papà la porta in giro con il guinzaglio : Un uomo, papà di una bambina di tre anni, ha 34 anni e , da quando è nata la sua bambina, si è iscritto ad un blog, che si chiama No Idea What I’m Doing, per essere sempre aggiornato e per imparare ad essere un bravo padre. Edwards, molto timidamente, nel blog ha confessato: “Mi sto inventando come padre”. Qualche tempo fa, però, ha raccontato come si sta comportando con la sua bambina ed è stato aspramente criticato. Edwards, ...

Un papà lascia la Bambina di tre anni per diversi minuti da sola in cucina - quando torna la piccola ha mangiato 18 vasetti di yogurt : E’ risaputo che bambini piccoli non vanno mai lasciati da soli. Anche il bambino più tranquillo rischia, per curiosità, per divertimento di combinare qualche guaio anche grosso. A volte anche fatale. E’ bene monitorarli sempre magari dando loro l’impressione di essere da soli per lasciare assaporare la libertà di movimento ma sempre non abbassando mai la guardia. Lo avrà imparato anche questo papà inglese che, a casa da solo con ...

“Dolcetto o scherzetto?” - ma tra le caramelle c’erano psicofarmaci : ricoverata una Bambina di tre anni : Una bambina di tre anni è stata ricoverata in ospedale dopo che ha ingerito delle pastiglie di psicofarmaci che erano finite tra le caramelle che aveva raccolto durante il tradizionale giro per “dolcetto o scherzetto” ad Halloween. È successo in Australia, a a Bacchus Marsh, un sobborgo di Melbourne: la piccola Abby Van Der Spuy ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato alcune caramelle che le erano state regalate durante il suo ...

Usa - una Bambina è stata colpita da uno sparo mentre faceva “dolcetto o scherzetto” : Una bambina di appena sette anni è stata colpita da uno sparo a Chicago mentre faceva il giro del vicinato con la sua famiglia per il tradizionale "dolcetto o scherzetto". Si sarebbe trovata involontariamente nel mezzo di un gruppo di persone quando qualcuno, all'improvviso, ha aperto il fuoco, ferendo la piccola.Continua a leggere

Brescia - minaccia di morte i vicini e la loro Bambina di tre anni : in casa un arsenale e droga : Li avrebbe minacciati esplicitamente di morte e, in particolare, avrebbe aggredito (verbalmente) la loro bimba di tre anni, urlando: "Ammazzo te e tua figlia". È accaduto a Ospitaletto, in provincia di Brescia, dove un ragazzo italiano di 20 anni avrebbe intimorito la famiglia dei suoi vicini di casa, spaventandoli a tal punto da costringerli a chiedere ospitalità ad alcuni parenti lontano dalla loro casa di proprietà.\\Secondo quanto riportato ...