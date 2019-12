Auto in fiamme durante la corsa | paura per una donna

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento –innel tardo pomeriggio di oggi in via Pacevecchia a Benevento.launa vettura, una Mercedes, ha preso fuoco. Lehanno danneggiato l’intera parte anteriore della vettura. Alla guida unache, fortunatamente, è riuscita ad accostare nei pressi dell’ospedale San Pio e a scendere dal mezzo per poi allertare i soccorsi. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale per spegnere il rogo e la Polizia Municipale. Le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in corso di accertamento. L'articoloinlaper unaproviene da Anteprima24.it.

