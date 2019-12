U&D registrazione 30 novembre | Riccardo Guarnieri chiede alla Platano di convolare a

U&D - registrazione 30 novembre : la conoscenza tra la Galgani e Ciano procede a gonfie vele : La registrazione del trono over di Uomini e Donne del 30 novembre è stata ricca di colpi di scena: la frequentazione tra Gemma e Juan Luis sta procedendo nel migliore dei modi, anche se finora tra loro non è scattato ancora un bacio vero e proprio. Riccardo, invece, ha sorpreso tutti, chiedendo a Ida di diventare sua moglie. Armando Incarnato ha ricominciato a frequentare Roberta Di Padua dopo l'avvicinamento che c'era stato nella scorsa ...

U&D - registrazione 30/11 : Guarnieri vuole sposare Ida - lei prende tempo : Un clamoroso colpo di scena è avvenuto nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, tenutasi lo scorso 30 novembre presso gli studi Elios di Roma e riguardante la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Secondo quanto riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', Riccardo spiazzerà tutti e farà una proposta di matrimonio a Ida subito dopo aver saputo che la dama bresciana aveva intenzione di ...

U&D - spoiler registrazione 30 novembre : Guarnieri ha chiesto la mano della Platano : A Uomini e Donne i colpi di scena sono all'ordine del giorno e, anche durante la registrazione di sabato 30 novembre, le sorprese non sono mancate. Riccardo Guarnieri, infatti, ha chiesto a Ida Platano di sposarlo. Il gesto del tarantino ha spiazzato tutti e anche la donna è rimasta attonita davanti alla proposta. spoiler Uomini e donne over: la dichiarazione d'amore di Riccardo Le anticipazioni di Uomini e Donne over raccontano che, nel corso ...

U&D - registrazione del 27 novembre : Tina si scaglia contro Veronica ritenendola falsa : Mercoledì 27 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e riguardante i giovani del Trono Classico. A tenere banco, ancora una volta, un acceso diverbio tra la tronista Veronica Burchielli e Tina Cipollari, con quest'ultima che darà della falsa alla giovane, così come accaduto nell'ultima registrazione. Secondo quanto riportato dal sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news', Veronica esprimerà la volontà di abbandonare il ...

Anticipazioni U&D registrazione 27 novembre : esterna per l'Abate e la D'Urso con Raselli : Una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne è stata registrata venerdì 27 novembre presso gli studi Elios di Roma. Come al solito protagonista assoluto della registrazione è stato Giulio Raselli, sempre più conteso tra le corteggiatrici Giovanna e Giulia. Ampio spazio è stato riservato anche alla collega Veronica Burchielli che, a sorpresa, ha deciso di voler incontrare Alessandro Zarino. Carlo Pietropoli, infine, ha portato in ...

U&D registrazione mercoledì 27/11 : Veronica chiede un confronto ad Alessandro Zarino : Veronica Burchielli potrebbe lasciare il trono di Uomini e Donne. Questo è quanto emerso dalle indiscrezioni divulgate dal Vicolo delle News, durante l'ultima registrazione del Trono Classico. A mandare in crisi la ragazza sarebbe stata proprio Maria De Filippi, parlando del nuovo percorso da tronista di Veronica. Secondo quanto si apprende dalla talpa del noto sito di gossip, la Burchielli avrebbe riferito in studio di non essere totalmente ...

U&D - registrazione 27 novembre : Lorenzo e Claudia ospiti - lui ha avuto flirt con la D'Urso : Doppio "scossone" nel Trono Classico di Uomini e Donne ieri, mercoledì 27 novembre. Le anticipazioni che hanno riportato alcuni blog, informano il pubblico che Veronica Burchielli e Giulio Raselli hanno dovuto affrontare non poche critiche. Se la ragazza ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino, il tronista ha fatto i conti con due segnalazioni su Giulia D'Urso: un'ex corteggiatrice ha raccontato dei baci che si sarebbe scambiata con un ...

Registrazione Trono Classico U&D - 27 novembre : la Burchielli vuole chiarire con Zarino : In un periodo particolarmente complicato per il Trono Classico di Uomini e donne, più che mai in crisi di ascolti. La Registrazione avvenuta ieri 27 novembre ha rappresentato una ventata d'aria fresca, grazie ad una serie di inattese novità legate ai suoi protagonisti. Oltre all'ennesima segnalazione legata alla corteggiatrice Giulia D'Urso, che ha poi deciso di abbandonare lo studio, anche Veronica Burchielli ha stupito il pubblico con un ...

Spoiler U&D over registrazione 23 novembre : Armando dice che Valentina ha baciato Simone : Secondo le ultime anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne (il people show di Mediaset in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi) ci saranno molte novità e colpi di scena in questi giorni e assisteremo a delle puntate molto movimentate. In particolare, il cavaliere Armando Incarnato durante la registrazione delle puntata che vedremo probabilmente la prossima settimana ha raccontato come procede la sua frequentazione con ...

U&D - registrazione del 23 novembre : Platano e Guarnieri amore al capolinea : Sabato 23 novembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne riguardante il Trono Over nella quale, secondo le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', ne sono successe di tutti i colori. In primis, si viene a sapere che Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono detti addio per l'ennesima volta. Sembra che, dopo un tira e molla infinito, l'amore tra i due sia giunto al capolinea, non senza sofferenza da parte di ...

U&D registrazione del 23 novembre : Guarnieri e la Platano si sono nuovamente lasciati : Ida e Riccardo si sono detti di nuovo addio e pare che questa volta la rottura sia definitiva. Entrambi avevano provato a dare una nuova chance alla loro storia d'amore, ma evidentemente le cose non sono andate per il verso giusto. Infatti nel corso di queste settimane non hanno fatto altro che litigare e manifestare un certo malumore l'uno nei confronti dell'altra. Ida, ad esempio, ha sempre lamentato una certa freddezza e un distacco da parte ...

Anticipazioni U&D over - registrazione 23 novembre : Gemma felice della storia con Ciano : A Uomini e donne over le sorprese continuano a fioccare. Dopo il romantico riavvicinamento, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri le cose sembrano essere precipitate: in un forte litigio hanno confermato che la loro storia è finita. Per Gemma Galgani invece sembra essere tornato il sereno con Juan Luis Ciano. Quanto durerà? Anticipazioni Uomini e donne registrazione 23 novembre: Gemma felice con Juan Luis Le Anticipazioni di Uomini e donne ...

U&D - spoiler registrazione del 23 novembre : Ida si sarebbe affidata ad uno psicologo : Sabato 23 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Tenendo conto delle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che in queste ultime settimane hanno cercato in tutti i modi di salvare la loro storia d'amore, dopo l'ennesima discussione avrebbero deciso ancora una volta di lasciarsi. Uomini e Donne: Ida in lacrime ...

U&D registrazione mercoledì 20/11 : Giulia e Daniele stanno prendendo casa assieme : Nello studio di Uomini e donne si è recentemente formata una nuova coppia composta da Giulia e Daniele. La bella tronista romana ha scelto di portare a termine il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi, scegliendo la persona che in queste settimane le ha fatto battere il cuore. Trattasi proprio del giovane Schiavon, che nel momento della scelta (del tutto inaspettata) ha preso subito in mano le redini della situazione ...