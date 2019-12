Quel Testimone rosa a difesa di tutte le donne

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Pina Francone "Venere siamo noi", l'iniziativa dell'associazione La Consapevolezza di Venere Onlus che il 10 dicembre assegnerà a Milano il primodel Volontariato Il dieci dicembre a Milano sarà consegnato il primo "" a una donna che si adopera come volontaria per il sostegno di altre, vittime di violenza di genere. L'iniziativa si inserisce in una cornice preoccupante visti gli innumerevoli casi: il dossier "Questo non è amore" della Polizia di Stato racconta di una donna che subisce violenza ogni quindi i minuti e di 88 casi al giorno. Tanti, troppi. L’iniziativa è organizzata dalla Onlus La Consapevolezza di Venere insieme all'associazionedel Volontariato e Cisom (Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta). L'evento ha l’obiettivo di sensibilizzareleverso l'ascolto e l'aiuto ad altre, come fattore ...

