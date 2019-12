PlayStation è Guinness World Record | il marchio console più venduto con oltre 450 milioni

eurogamer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Sony ha da poco annunciato di aver ricevuto ilper ildidomestiche piùdi tutti i tempi, con450di unità (nell'arco delle quattro generazioni), come monitorato da VGChartz fino al 7 novembre 2019.Laoriginale ha debuttato in Giappone il 3 dicembre 1994, mentre in Nord America e in Europa è arrivata nel settembre del 1995. Si ritiene che abbia distribuito circa 102e mezzo di unità, diventando la primadomestica a farlo nella storia dell'industria dei giochi.2 è stata lanciata in Giappone il 4 marzo 2000 e nuovamente distribuita nella stagione autunnale in occidente (26 ottobre 2000 in Nord America; 24 novembre 2000 in Europa). È ancora ladomestica più venduta di tutti i tempi con 155di unità vendute.Leggi altro...

