Mes | Riccardo Molinari incalza Giuseppe Conte | Perché non ha chiesto un mandato

Riccardo Montolivo dà l’addio al calcio. E si sfoga contro il Milan : “Mi hanno condannato a smettere. Messo ai margini senza spiegazioni” : Rimarrà a vivere a Milano, ma ha deciso di smetterla con il calcio, a 34 anni, dopo un anno e mezzo durante il quale non ha mai Messo piede in campo. Riccardo Montolivo, centrocampista ex promessa dell’Atalanta ai tempi in cui faceva coppia con Giampaolo Pazzini anche in Nazionale, poi capitano di Fiorentina e Milan, in un’intervista al Corriere dello Sport e Corriere della Sera, attacca così gli scarpini al chiodo. Non senza ...