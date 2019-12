ll web non è la zona franca dei diritti

Selvaggia Roma massacrata sul web - a Live-Non è la d’Urso dice : “Mi scuso per la leggerezza” : Pioggia di critiche e insulti per Selvaggia Roma dopo la frase sui bambini africani, l’influencer chiede ancora scusa a Live-Non è la d’Urso Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Selvaggia Roma, l’amata e seguita influencer da giorni sta facendo i conti con moltissime critiche e insulti sui social e sul web a causa di una frase detta forse con troppa leggerezza. Pochi giorni fa tramite alcune Instagram ...

Carmen Di Pietro : “Se con il ciclo non vai a lavoro - non sei degna di essere donna” - il web s’infuria : Carmen Di Pietro ha insultato in radio una donna che raccontava di essere affetta di una forma di endometriosi talmente forte da non riuscire ad andare a lavorare nei giorni del ciclo mestruale. Grave scivolone per Carmen Di Pietro, ex moglie di Sandro Paternostro. La donna ha recentemente rilasciato una dichiarazione che ha fatto molto […] L'articolo Carmen Di Pietro: “Se con il ciclo non vai a lavoro, non sei degna di essere ...

Inter-Spal 2-1 - le pagelle di Calcioweb : Lautaro non si ferma più - Berisha tiene a galla i suoi [FOTO] : Inter-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Vittoria per l’Inter sulla Spal e sorpasso in classifica alla Juventus. Nel primo tempo inizia forte l’Inter che passa con Lautaro Martinez. Lo stesso attaccante argentino raddoppia poco dopo il 40°. Sembra filare tutto liscio per i nerazzurri, che però nella ripresa entrano in campo senza la giusta cattiveria. La Spal ci crede e riapre la partita con il gol di Valoti. Ottima ...

Tuttomercatoweb : De Laurentiis non assisterà a Liverpool-Napoli : Aurelio De Laurentiis non parteciperà alla trasferta di Napoli. Lo riferisce Tuttomercatoweb Negli ultimi giorni sembrava fosse molto probabile che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, partecipasse alla trasferta di Liverpool per seguire la propria squadra. Secondo quanto riferito pochi minuti fa da Tuttomercatoweb, il patron azzurro resterà invece in Italia e guarderà il match direttamente dalla tv. Per il momento non vengono resi ...

“Quello che vedete in tv non è reale”. La nota conduttrice pubblica questa foto e il web impazzisce : Bella da far impazzire, ma naturalmente con qualche piccolo trucco del mettere. Andrea Delogu non ha peli sulla lingua e forse è proprio questo il suo segreto. O quantomeno non soltanto questo. Lo sanno tutti che tante di quelle donne che calcano i palcoscenici televisivi arrivano a sottoporsi a ore e ore di allenamento e a diete drastiche pur di raggiungere un obiettivo simile. La verità è che le celebrities non solo delle “aliene”, usano dei ...

Ciclismo - Marcel Kittel : ‘Non sono sorpreso che Dumoulin abbia lasciato la Sunweb’ : Ora che ha lasciato definitivamente il Ciclismo professionistico ad appena 31 anni, Marcel Kittel vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dalle pagine di un giornale olandese l’ex corridore ha criticato apertamente la squadra che lo ha lanciato nel grande Ciclismo, quella che una volta era la Skil, poi Giant ed ora Sunweb. Secondo Kittel il Team Manager Iwan Spekenbrink sarebbe il responsabile dell’addio di tutti i grandi campioni che ...

Belen Rodriguez sfoggia il lato B in foto e il web insorge : Non lavori mai : Dopo essere tornata nelle vesti di conduttrice a Tù sì que vales, Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Prosegue a gonfie vele la sua love-story con il ritrovato coniuge Stefano De Martino, da cui ha avuto il primogenito Santiago, e intanto la showgirl argentina fa parlare di sé per via della sua recente scelta di lasciare l'Italia e volare all'estero, accompagnata dalla sorella Cecilia Rodriguez. Tornata attiva ...

web - una guerra a colpi di clic non è più fantascienza (e forse è già in atto) : Truffe telematiche, violazioni della privacy, furti d’identità. Alzando il tiro, attacchi informatici in grande stile, uno per tutti quello avvenuto nel corso delle ultime elezioni americane. Ma nel mondo del web potrebbe succedere di peggio, di molto peggio: potrebbero scoppiare guerre silenziose quanto devastanti, combattute a colpi di clic, il cui obiettivo non è la conquista del territorio, ma la presa di possesso delle infrastrutture ...

Poste italiane down : non funziona?/ Sito web inaccessibile - centinaia di segnalazioni : Poste italiane down: cosa non funziona? Il Sito web risulta inaccessibile, a centinaia le segnalazioni effettuate su downdetector

F1 - Willi weber : “Credo nel recupero di Michael Schumacher - ma la moglie non me lo fa neanche vedere” : Secondo quanto riportato da Marca.com, lo storico manager di Michael Schumacher, Willi Weber, nonché di suo fratello Ralf, si è lamentato di non essere riuscito a vedere il pilota tedesco dopo il suo incidente, con la moglie Corinna che gli impedirebbe di fargli visita e conoscere il suo stato di salute. Così Weber: “So che Michael ha ricevuto un duro colpo, ma sfortunatamente non so che tipo di progressi stia facendo nella sua situazione. ...

Non c’è due senza tre : Fastweb Mobile chiude il 2019 con l’ennesima rimodulazione dei costi : Fastweb annuncia una nuova ondata di rimodulazioni delle offerte per Fastweb Mobile a partire dal prossimo 11 dicembre 2019 L'articolo Non c’è due senza tre: Fastweb Mobile chiude il 2019 con l’ennesima rimodulazione dei costi proviene da TuttoAndroid.

Aspettate - ho perso la caramella. Ma il web non crede a Enrico Papi : Dopo l'esperienza in Rai e in Mediaset, Enrico Papi è sbarcato su Sky. Dal luglio 2017, infatti, il conduttore è al timone di Guess My Age e dal novembre 2018 è in prima serata con La notte dei record. Ma quello ad interessarci è proprio il primo programma: indovina la mia età. Papi veste perfettamente il ruolo del conduttore in questo programma. È spontaneo, fa divertire, intrattiene e soprattutto sa come coinvolgere il pubblico a casa e in ...

Giulia De Lellis - sul web si parla di frecciatina a Belen : 'Non voglio rovinare persone' : In queste ore stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Giulia De Lellis sulla sua pagina Instagram, dove ha lanciato delle frecciatine decisamente al vetriolo. L'ex volto di Uomini e donne, diventata ormai una delle influencer più apprezzate e amate dal pubblico italiano, ha postato delle stories dove dice di voler stare zitta, anche se poi quando vede persone che fanno o dicono determinate cose, proprio non ce la ...

Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 - le pagelle di Calcioweb : i giallorossi non sanno a che Santon votarsi [FOTO] : Borussia Monchengladbach-Roma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma torna sconfitta dalla trasferta in Germania contro il Borussia Monchengladbach. Girone che si complica terribilmente per i giallorossi. Vantaggio dei tedeschi con l’autogol di Fazio, pari sempre dell’argentino, gol vittoria di Marcos Thuram in pieno recupero. Pastore e Veretout i migliori della squadra di Fonseca, male Santon. In alto la ...