La libreria antifascista di Roma data alle fiamme non riaprirà più | proprietari | non

Roma : in fiamme il Baraka Bistrot - aveva espresso solidarietà alla libreria antifascista : Nuovo incendio a Centocelle (Roma): in fiamme il Baraka Bistrot, locale che si trova vicino alla libreria antifascista "La Pecora Elettrica", distrutta da un rogo qualche giorno fa. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri e, secondo i primi accertamenti da parte delle forze dell’ordine, si potrebbe trattare di incendio doloso. La serranda del locale è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile in diversi punti. Il Baraka ...

