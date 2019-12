Herman ha perso la vita a soli sei anni

bigodino

(Di martedì 3 dicembre 2019) Un’altra terribile tragedia è accaduta lo scorso venerdì ad Aspen, nello Utah. Dove un bimbo disei, chiamatoSlaughter, hala, dopo che è caduto dallo spazzaneve che stava guidando suo padre ed ha battuto la testa molto forte. Per lui non c’è stato nulla da fare. Una vicenda scioccante, che ha lasciato a bocca aperta tutta la comunità e soprattutto tutte lene che avevano conosciuto il piccolo, che era molto dolce e gentile. In base alle prime informazioni che sono state rese note,era uscito con suo papà e con suo fratello di nove, per togliere la neve sull’accampamento di Provo Canyon. Il piccolo aveva deciso di salire sul mezzo con il padre e di aiutarlo a fare il suo lavoro. Era felice ed amava andare in giro con il fratello ed il genitore. Ad un certo punto però, per cause ancora da chiarire,si è sbilanciato ...