Grande Fratello Vip | arriva l’indiscrezione sul secondo possibile concorrente

Grande Fratello Vip 2020 - svelato il nome del primo concorrente ufficiale : Manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip, eppure indiscrezioni sui futuri e probabili concorrenti ne sono trapelate poche. Tante congetture, ma niente di concreto. Poco fa, però, il canale Twitter ufficiale del Grande Fratello Vip ha reso noto il nome del primo concorrente. Parliamo di Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica. Conosciuta anche come Rita Cecchi Gori, la Rusic è stata legata a Vittorio ...

La vedova di Pino Daniele ritrova l’amore. Nella vita di Fabiola un ex Grande Fratello : beccati così : Soltanto qualche giorno fa, il 26 novembre, la vedova del compianto artista Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi, ha pubblicato ufficialmente il suo libro. Si chiama ‘Resta l’amore intorno’ ed è edito da Sperling & Kupfer. L’opera è stata completata grazie anche a Mapi Danna Cecchetto e si sofferma sulla vita del cantautore originario di Napoli. Si parla di lui a 360 gradi e si tocca anche l’argomento della crisi ...

Grande Fratello Vip 2020 : Rita Rusic concorrente : Rita Rusic La quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 da martedì 7 gennaio 2020, ha la sua prima concorrente ufficiale: la produttrice cinematografica Rita Rusic, nota alle cronache rosa per il suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, varcherà infatti la porta rossa della casa di Cinecittà per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo ...

Siria De Fazio del Grande Fratello - la ricordate? Celebre per la sua relazione con Naike Rivelli - oggi è un’altra. Le foto : Vi ricordate Siria De Fazio? È stata una delle concorrenti del Grande Fratello che più ha fatto discutere. Classe 1977, originaria di Napoli, tutti la ricordano per aver avuto una relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Quando è entrata nella casa Siria non ha mai nascosto la sua omosessualità che anzi ha sempre vissuto in modo libero e senza freni inibitori. La sua storia con la figlia di Ornella Muti è durata solo qualche mese: ...

Grande Fratello Vip 2020 - Ivana Icardi contro Wanda Nara : “Non può farlo!” : Anticipazioni GF Vip 2020, Ivana Icardi su Wanda Nara: “Non può fare l’opinionista” Il Grande Fratello Vip 2020 partirà tra poco più di un mese, ma le prime polemiche iniziano già a venire a galla. Ivana Icardi, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha dimostrato tutto il suo malcontento nel sapere che sua cognata Wanda Nara è stata scelta da Alfonso Signorini come una degli opinionisti del reality show di canale 5. Non può ...

Grande Fratello Vip davvero Vip | Anticipazioni cast | Inizio del reality e video promo : Fremono i preparativi per il Grande Fratello Vip 2020 con il taglio del nastro previsto martedì, 7 gennaio in prima serata su Canale 5. Intanto impazza il toto-nomi e le Anticipazioni su quelli che potrebbero essere i nuovi concorrenti, tanto che voci di corridoio parlano di un cast di super stellare. Una casa di ex […] L'articolo Grande Fratello Vip davvero Vip | Anticipazioni cast | Inizio del reality e video promo proviene da ...

Grande Fratello stupro | scandalo davanti alle telecamere | VIDEO : Al Grande Fratello stupro e polemiche a non finire. Succede in Spagna, dove gli autori avrebbero tentato di nascondere la cosa. Ora è fuga degli sponsor. L’edizione spagnola del ‘Grande Fratello’ è funestata da un caso di stupro. La cosa ha coinvolto due partecipanti del ‘Gran Hermano’, con tanto di immagini mostrate dalle televisioni. La […] L'articolo Grande Fratello stupro | scandalo davanti alle telecamere ...

Barbara d’Urso : a rischio il Grande Fratello 2020 - ultime news : Si farà il prossimo anno il Grande Fratello con Barbara d’Urso? ultime news e gossip Brutte notizie per i fan di Barbara d’Urso. Il Grande Fratello con la conduttrice Mediaset è a rischio. L’azienda non sa infatti quando collocare la diciassettesima edizione dello storico reality show. Lo slittamento del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini […] L'articolo Barbara d’Urso: a rischio il Grande Fratello 2020, ...

Presunto stupro al Grande Fratello spagnolo - gli sponsor si ritirano dalla versione vip : Un clamoroso scandalo sta travolgendo il Gran Hermano, ovvero la versione spagnola del Grande Fratello. Si parla di un Presunto stupro, che sarebbe stato commesso in un’edizione passata risalente al 2017 ma di cui si è tornati a parlare in virtù di nuovi materiali inediti. Proprio in questo periodo sta andando in onda su Telecinco la versione Vip del reality (che ha visto tra i concorrenti anche l’italiano ...