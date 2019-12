Fabio Canino | Io e Nunzia De Girolamo non ci salutavamo

blogo

(Di martedì 3 dicembre 2019) Scrittore, conduttore e soprattutto noto al grande pubblico come giudice di Ballando con le Stelle,nella passata edizione del celebrity show danzereccio ha litigato spesso e volentieri con la ex parlamentareDe, che ha avuto battibecchi sonori anche con Selvaggia Lucarelli.Ospite a La Vita in Diretta,dopo aver visto i momenti più critici in un filmato ha confermato ad Alberto Matano che le liti con la moglie di Francesco Boccia erano verissime: "Rivedere queste cose fuori contesto ti mette in imbarazzo. Se l’ho risentita? No no. Se una persona mi è antipatica mi è davvero antipatica, ognuno a casa sua”.ha poi aggiunto un retroscena: “Alla festa di Ballando non ci siamo nemmeno salutati, io non l’ho salutata”. Per metterci una pezza, è poi arrivato un videomessaggio della stessa De: “Tutto superato direi, ho scoperto che abbiamo ...

