Emma Marrone | “Gli abusi sulle donne? Invece di giudicare…”

Emma Marrone demolisce gli ex : “Non tutti hanno i cogl**ni” : Emma Marrone parla del desiderio di maternità e di incontrare l’anima gemella Oltre alla malattia, oltre alla musica, Emma Marrone ha molto altro da offrire ed per questo i fan la adorano. In una lunga intervista al magazine F, la cantante pugliese parla anche di amore, dei compagni avuti nei suoi 35 anni (sebbene, sottolinea […] L'articolo Emma Marrone demolisce gli ex: “Non tutti hanno i cogl**ni” proviene da KontroKultura.

Emma Marrone ai fan che criticano la scelta del nuovo singolo : 'Dispiace - non lo merito' : Oggi, attraverso i suoi seguitissimi profili social, Emma Marrone ha annunciato che il 6 dicembre uscirà il suo nuovo singolo: "Stupida allegria" è il brano che la pugliese ha scelto per far compagnia ai fan nel periodo natalizio. La decisione di puntare su una canzone ritmata e non su una ballad, ha fatto storcere il naso ad alcuni sostenitori della "Brown", che non hanno perso tempo nel criticarla con commenti pungenti. La risposta ...

Emma Marrone : “Nadia Toffa? Ognuno ha il diritto di…” : Emma Marrone rivela cosa ne pensa di Nadia Toffa Settembre 2019. Con un messaggio sui social network, Emma Marrone annunciava ai suoi fan la pausa forzata per problemi di salute. Prometteva che avrebbe chiuso i conti definitivamente e sarebbe tornata ancora più forte. Promesse mantenute. Nemmeno tre settimane dopo riprendeva gli impegni promozionali, in vista […] L'articolo Emma Marrone: “Nadia Toffa? Ognuno ha il diritto ...

Emma Marrone - sarà “Stupida allegria” il prossimo singolo della cantante : “Stupida allegria” sarà il nuovo singolo di Emma Marrone. Dopo il primo pezzo rock, la cantante ha scelto un brano scritto da Franco126. E’ “Stupida allegria” il brano che la cantante Emma Marrone ha scelto come secondo singolo del nuovo album “Fortuna”. Il primo singolo è stato “Io sono bella”, un pezzo rock scritto da […] L'articolo Emma Marrone, sarà “Stupida allegria” il ...

Emma Marrone ospite al Festival di Sanremo 2020? : Continuano ad arrivare indiscrezioni legate al Festival di Sanremo, in onda dal 4 Febbraio su Rai 1. In questi giorni non si fa altro che parlare dei possibili volti che potrebbero accompagnare Amadeus durante questa avventura: da Diletta Leotta a Chiara Ferragni, passando per Monica Bellucci e Giulia De Lellis, anche se quest’ultima ha recentemente smentito. Ora però arriva una notizia lanciata da TvBlog.it che riguarda ...

Emma Marrone e Lady Gaga al Festival di Sanremo 2020 : Amadeus chiama Emma Marrone e Lady Gaga a Sanremo 2020 Fervono i preparativi per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, diretta e condotta da Amadeus. Secondo le ultime indiscrezioni tra i numerosi ospiti ci saranno anche Emma Marrone e Lady Gaga. Quest’ultima è da sempre un sogno del conduttore Rai e stando a quello […] L'articolo Emma Marrone e Lady Gaga al Festival di Sanremo 2020 proviene da Gossip e Tv.

Sanremo 2020 anticipazioni : arriva Emma Marrone? L’indiscrezione : Emma Marrone torna al Festival di Sanremo di Amadeus come ospite? L’ultimo rumor Nonostante all’inizio di Sanremo 2020 di Amadeus manchi ancora qualche mese, le voci di corridoio sulle possibili vallette, sui cantanti in gara e sugli ospiti impazzano sul web. E a proposito di ospiti, il portale TvBlog.it ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Pare che Amadeus voglia sul ...

Festival di Sanremo : Diletta Leotta e la Ferragni vallette - Emma Marrone ospite (RUMORS) : Mancano poco più di due mesi al debutto della 70esima edizione del Festival di Sanremo, quella che sarà condotta da Amadeus dal 4 all'8 febbraio 2020. Il sito de "Il Messaggero" ha redatto la lista dei cantanti che potrebbero gareggiare tra i "Big", ma ha anche fatto i nomi delle due donne che sarebbero in pole position per affiancare il conduttore all'Ariston. Tra i tanti ospiti ai quali starebbe pensando il padrone di casa, spiccano sia star ...

Emma Marrone - Il Dolce Messaggio Per Tutte le Fan! : Emma Marrone sta facendo parlare di se in questo periodo, ma non solo per i fatti tristi. Approfittando di uno scatto sul suo profilo Instagram, Emma ha lanciato un bellissimo Messaggio a Tutte le sue fan. Ecco nel dettaglio cosa è successo in queste ore! Emma Marrone, come sappiamo bene, è sempre molto social ma anche molto attenta alle sue fans. Allo stesso modo le sue foto sono sempre molto apprezzate e commentate. Così nelle ultime ore è ...

Emma Marrone senza trucco su IG : 'Puntate sulla semplicità e sulle cose normali' : Emma Marrone è una di noi: è questo che avranno pensato tutte le persone che questo pomeriggio si sono imbattute nelle Stories acqua e sapone che la cantante ha pubblicato su Instagram. Dopo una faticosa seduta di pulizie domestiche, la salentina ha deciso di farsi vedere dai suoi followers senza trucco: il messaggio che l'artista ha voluto lanciare alle donne che la seguono sui social network, è quello che tutte sono belle a loro modo e che ...

“Eccomi dopo le pulizie”. Occhiali da vista - fascia e niente trucco : Emma Marrone si mostra così : Come sempre coraggiosa e splendida, Emma Marrone si mostra senza trucco sul suo account Instagram. Una foto priva di filtri e di “inganni”, in cui la cantante ha scelto di svelarsi per quella che è. dopo aver vinto Amici, il percorso della cantante è continuato all’insegna di grandi successi e soddisfazioni. Dal primo posto a Sanremo nel 2012 continuando con i tour sold out, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di direttore artistico ad Amici. ...

Emma Marrone senza trucco : “Eccomi dopo le pulizie - tutte siete belle” : Emma Marrone senza trucco e senza filtri: “Eccomi dopo le pulizie, tutte siete belle”. La forza di essere se stessi “Io sono bella, sono bella, sono bella, sì / Ma non mi frega niente / Io sono bella, sono bella, sono bella, sì / Io sono bella sempre”. Emma Marrone non solo canta la bellezza […] L'articolo Emma Marrone senza trucco: “Eccomi dopo le pulizie, tutte siete belle” proviene da Gossip e Tv.

Viva Rai Play - Fiorello omaggia Antonello Falqui con Emma Marrone e Michelle Hunziker : Fiorello, Emma Marrone e Michelle Hunziker omaggiano il grande Antonello Falqui con “Zum zum zum”, la sigla di Canzonissima ’68 Viva Rai Play ha aperto il nuovo appuntamento settimanale con l’omaggio di Fiorello al maestro Antonello Falqui, scomparso qualche giorno fa all’età di 94 anni. Sul palco di via Asiago anche Emma Marrone e Michelle Hunziker che hanno cantato e ballato “Zum zum zum” la sigla di ...

Emma Marrone : "La malattia mi ha reso più dolce - non sono arrabbiata con la vita" : Intervistata dal settimanale F, Emma Marrone è tornata a parlare del ritorno della malattia , che l'ha costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento poco prima della pubblicazione del suo nuovo album di inediti intitolato Fortuna.La cantante salentina ha parlato di ciò che le è accaduto, utilizzando toni positivi, dichiarando, sostanzialmente, di essere stata anche fortunata e che, al contrario suo, tante persone che lottano contro il male, ...