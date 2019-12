Conte replica a Le Iene | “Errato parlare di fatture comuni con Alpa”

Conte replica alle Iene : “Ho smentito le accuse - nessuna associazione con Alpa” : Scontro tra Le Iene e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accusato per il concorso per diventare professore in cui nella commissione d'esame c'era Guido Alpa che "non avrebbe potuto esaminarlo". Conte replica pubblicando il video integrale e sostenendo che all'epoca del concorso non ci fossero rapporti professionali tra i due.Continua a leggere

Le Iene : "Ecco la stessa parcella per Conte e Alpa". La replica : "È solo un progetto" : Un progetto di parcella datato 2009, firmato da due persone: Guido Alpa e Giuseppe Conte. Il sito de Le Iene mostra un nuovo documento sul passato del premier che, si sostIene sul portale, “confermerebbe che il premier Conte e il professor Alpa erano legati da interessi economici e professionali e quindi quest’ultimo non sarebbe potuto essere il commissario d’esame al concorso universitario di Caserta del 2002, con il ...

Da “Le iene” la pistola fumante : Alpa collaborava con Conte. Palazzo Chigi replica sul “nuovo documento” : L’inchiesta de Le Iene sul premier continua: secondo la nuova rivelazione, in onda questa sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non avrebbe raccontato tutta la verità sul concorso grazie al quale nel 2002 è diventato professore ordinario di Diritto privato all’Università di Caserta “Luigi Vanvitelli”. Il punto sono, come già nella prima puntata, i dubbi sulla compatibilità con il ruolo di commissario d’esame del professor ...

‘Le Iene’ accusano Conte di un presunto conflitto d’interessi al momento della sua promozione a docente ordinario. La replica del premier : “Storia vecchia - nessun conflitto d’interessi” : ‘Le Iene’ questa sera trasmetteranno un servizio su un presunto conflitto d’interessi del premier Giuseppe Conte al momento della sua promozione a docente ordinario. Nella giornata di ieri Mediaset ha redatto un comunicato su un servizio che il programma ‘Le Iene’ manderà in onda questa sera. Il protagonista sarà il premier Giuseppe Conte, accusato di […] L'articolo ‘Le Iene’ accusano Conte di un ...

Mes - la replica di Meloni a Conte : «Continua a mentire su tutto» : Giorgia Meloni in Aula alla Camera replica duramente all’attacco del premier Conte che, durante la sua informativa sul Mes, si era difeso dagli attacchi di “tradimento” per aver, secondo le opposizioni, avvalorato le modifiche al fondo salva Stati senza l’approvazione del Parlamento. Attacca Meloni: «O il trattato è emendabile e vedremo se ci saranno modifiche o come dice Gualtieri “tutto è chiuso”? Lei, ...

Fondo Salva-stati - Salvini replica a Conte in Senato : “Nei banchi del governo qualcuno mente” : “Non rispondo agli insulti, rispondo con il lavoro. Mi dispiace per lei perché chi vive di insulti vive male”. Matteo Salvini e Giuseppe Conte di nuovo faccia a faccia in Senato dopo la crisi di governo di agosto scorso. Il Senatore del Carroccio, quasi quattro mesi dopo aver fatto cadere il governo gialloverde, ha affrontato in Aula il presidente del Consiglio dopo l’informativa sulla riforma del Fondo Salva-stati. ...

Salvini replica a Conte : "Non sono un bugiardo - in gioco i soldi degli italiani" : Il leader della Lega ribadisce le accuse al premier Giuseppe Conte, il quale ha già annunciato di volerlo querelare per calunnia sul caso Mes per il quale Matteo Salvini aveva evocato "l'alto tradimento". Per la querela, Conte - ironizza Salvini in una intervista a La Stampa - "si metta in fila. Prima viene Carola". E sulla vicenda Mes ribadisce: "Conte dal vecchio governo Lega-Cinque Stelle ha avuto il mandato a non autorizzare nulla ...

Mes - Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte : "Mi querela? Bimbo con la coscienza sporca" : Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini all'annuncio da parte del premier Giuseppe Conte di querelarlo per calunnie. Il campo di battaglia è la riforma del Mes, con Conte che - secondo Salvini- avrebbe firmato senza consultare il Parlamento, tradendo la volontà e gli interessi degli it

Mes - Giuseppe Conte replica a Matteo Salvini : "Pronto a querelarlo per calunnia" : Esplode, nel modo più brutale, lo scontro su fondo salva-Stati, il Mes al centro di tante polemiche. Esplode sull'asse più incandescente della politica italiana, quello che contrappone Matteo Salvini e Giuseppe Conte, con il secondo che ora addirittura minaccia di passare alle azioni legali. Si trat

Salva-Stati - Conte a Salvini : «Delira - era al tavolo a sua inaputa». La replica : «Bugiardo» : La riforma del meccanismo Salva-Stati riporta il dibattito tra maggioranza e opposizione ai livelli di guardia con il premier e il leader della Lega che affilano i coltelli. Giuseppe Conte, chiamato...

Salva-Stati - Conte a Salvini : «Era al tavolo a sua insaputa». La replica : «Il premier mente» : Dall'assemblea dell'Anci di Arezzo Giuseppe Conte torna a "pungere" Matteo Salvini: «Oggi abbiamo scoperto che c'è un negoziato che è da un anno in corso: il...

Conte : delirio Mes colpa di Salvini La replica : bugiardo o smemorato : "Il 10 dicembre è troppo in là nel tempo. Come coalizione degli italiani, insieme a Fratelli d'Italia e a Forza Italia, abbiamo chiesto in confererenza dei capigruppo che il premier Conte venga subito a riferire in aula al Senato sul Mes, già la settimana prossima. Conte... Segui su affaritaliani.it

ArcelorMittal : "Contratto non rispettato"<br>Conte replica : "Pagheranno i danni" : Presso il ministero dello Sviluppo Economico è il giorno dell'incontro tra ArcelorMittal, Fim Fiom e Uilm alla presenza del ministro Stefano Patuanelli. Presenti anche l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli e i leader dei sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil e delle sigle metalmeccaniche. L'azienda continua a sostenere di voler recedere perché il contratto non è stato rispettato, mentre il ministro Patuanelli non riconosce il diritto ...

La7 - Sgarbi attacca Gomez. “Non c’è democrazia. Dimmi chi ha eletto Conte”. Replica : “Lo ha eletto lei con la fiducia al Conte Uno” : Scontro rovente a Non è l’arena (La7) tra il deputato del Gruppo Misto, Vittorio Sgarbi, e Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e Fq Millennium. Il critico d’arte attacca Gomez, intervenendo in difesa della vicedirettrice generale dell’Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni, secondo cui in Italia ‘non c’è giuridicamente democrazia’: “Lo Stato in cui crede Gomez non è uno Stato democratico. Chi ha ...