Claudio Borghi | Bagnai girò a Salvini e Di Maio la sintesi del Mes E Matteo disse

Mes - Claudio Borghi e l'urlo alla Camera rivolto a Luigi Di Maio : "Alzati e vattene" : Una protesta fragorosa, urlata, quella del leghista Claudio Borghi alla Camera, dove Giuseppe Conte si è presentato per riferire sul Mes, il controverso fondo salva-Stati. Il premier nega di averlo firmato, afferma che Matteo Salvini e il governo precedente erano al corrente di tutto. Ma non solo: i

Mes - Claudio Borghi e il suicidio dell'Italia : "Perché sarà un disastro per chi possiede titoli di Stato" : Claudio Borghi spiega in diretta a Coffee Break su La7 come funziona il Mes e perché se approvato "possedere titoli di Stato diventerebbe pericoloso". "Il testo è sbagliato nella sua versione originale, abbiamo dato quasi 60 miliardi che sono finiti alle banche francesi e tedesche che verranno resti

Mes - Claudio Borghi contro Giuseppe Conte : "Questa è eversione. Venga in aula o lo portiamo in tribunale" : Sospetti di "eversione" su Giuseppe Conte. È durissimo, il leghista Claudio Borghi. Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, ritiene "gravissimo quanto detto da Gualtieri sul Mes", parole che a suo dire evidenziano "comportamenti che potrebbero anche configurare eversione". Leggi anche

Mes - Claudio Borghi e il documento inedito : "Quanti soldi Giuseppe Conte ha promesso di versare" : La riforma del Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, si preannuncia una stangata. A mettere in allarme l'Italia è Claudio Borghi che, sul suo profilo Twitter, pubblica la tabella con i dati relativi ai versamenti per il bottino dell'Ue. "La vedete questa tabella - cinguetta il leghista -. Indica qua

Claudio Borghi - il documento che incastra Conte : "L'Eurogruppo ha riferito che la riforma Mes va bene a tutti" : Claudio Borghi sul caso dell'accordo segreto tra Giuseppe Conte e l'Unione Europea va oltre le semplici indiscrezioni. Il deputato leghista ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che incastrerebbe il premier e confermerebbe quanto vociferato fino ad ora all'interno dei palazzi più el

Claudio Borghi - il piano per far saltare in aria il governo sulla manovra : "Mi metto comodo e sto a guardare" : Basterà stare a guardare. Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera avrà tra le mani il destino della manovra e dunque del governo giallorosso, ma l'economista euroscettico e deputato della Lega (il collega Alberto Bagnai è specularmente presidente della Commissione Finanze

Regionali un Umbria - Matteo Salvini : "Impresa storica". Claudio Borghi : "Ciao ciao giallorossi" : "Commento i dati veri", afferma Matteo Salvini arrivando al comitato elettorale in Umbria. Già, per ora ci sono solo gli exit poll, che però danno il centrodestra davanti in Umbria di oltre 20 punti percentuali. Una tragedia politica imbarazzante, per Pd e M5s. Un trionfo assoluto per Donatella Tese

Claudio Borghi (Lega) : «Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai». La reazione del conduttore : «Inaudito!» : Fabio Fazio Fabio Fazio retrocesso da Rai 1 a Rai 2 per questioni politiche. A confermarlo ci pensa senza troppi giri di parole direttamente Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera: “Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai, figuriamoci da soli a far uscire l’Italia dall’euro, tanto più ora che non siamo neanche al governo” ha dichiarato l’esponente della Lega ...

Fabio Fazio contro Claudio Borghi e la Lega : "Avete capito cosa mi è successo? Inaudito" : "Per chi volesse capire quel che mi è accaduto professionalmente, ecco la spiegazione. Inaudito!". Fabio Fazio, su Twitter, condivide sdegnato un'intervista di Claudio Borghi all'agenzia AdnKronos su Lega e uscita dall'euro. Qual è il nesso tra il conduttore Rai e la moneta? Una battuta dell'europar