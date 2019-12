Uomo viene condannato e sta scontando la pena in carcere sa che il giudice che l’ha

baritalianews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Una storia davvero commovente quella che ha come protagonista undi 62 anni, Charles Alston , americano che venticinque anni fa fudalFox per il reato di furto con scasso e attualmente stalain unamericano. L’, sapendo di essere diventato una persona migliore in seguito a questa condanna e non avendo nessun risentimento verso ilche lo aveva, quando ha saputo che ilFox si era ammalato di leucemia, si è offerto di donargli il midollo osseo e gli ha scritto questa lettera: “Lei è stato ildel mio processo, nel quale sono statoa 25 anni di prigione … So che sta cercando un donatore di midollo compatibile. Io posso essere compatibile o meno, ma sono disposto a fare il sacrificio se è necessario”. Ilpur non potendo accettare perchè i detenuti non possono essere ...

_Carabinieri_ : #Bolzano: dopo aver prelevato denaro in banca, un’anziana signora viene seguita fino a casa da un uomo che riesce a… - trash_actuality : RT @LittleLadyTerry: Ho detto a mio padre che erano finiti i biglietti del treno per Perugia e che non tornavo a Natale e mi ha risposto:'i… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: #Bolzano: dopo aver prelevato denaro in banca, un’anziana signora viene seguita fino a casa da un uomo che riesce ad ent… -