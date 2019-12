Simona Izzo attacca Belen non è un’attrice

people24.myblog

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La registaha le idee chiare suRodriguez e lascia intendere che non la vorrebbe mai in un suo film perché la recitazione non sarebbe tra le sue doti, intervistata dal settimanale “Nuovo”, ripete quanto detto a Caterina Balivo durante la trasmissione “Vieni da me”. E cioè che butterebbe la showgirl argentina giù dalla torre se paragonata a Sabrina Ferilli o Monica Bellucci. «Non è un’attrice. Qualche film lo ha anche girato e tuttavia ha dimostrato che sa fare meglio altro. Rassegnatevi», sottolinea la regista e sceneggiatrice 66enne. «È una bravissima conduttrice… ha le gambe e il lato B più belli del mondo, purtroppo non è. E mica bisogna esserlo per forza, eh!», ha rincarato la dose. Eppure la Rodriguez sta scrivendo una serie tv per Netflix e forse interpreterà un ruolo. «Sto per realizzare un sogno – ...

adaalighi : RT @ilvocio: Belen su Netflix, l'attacco di Simona Izzo: «Rassegnatevi, ha il lato B più bello del mondo ma non è un'attrice» 'Non è vero,… - MarinaTortora1 : Credo che Martin Scorsese sia in Italia, a Roma e di è fatto chiamare Vittorio De Sica. Simona Izzo, Stefania Rocca… - LucaMontesano5 : RT @ilvocio: Belen su Netflix, l'attacco di Simona Izzo: «Rassegnatevi, ha il lato B più bello del mondo ma non è un'attrice» 'Non è vero,… -