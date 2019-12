Orientamento sessuale e bellezza dei figli | quando il test genetico è una bufala

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Lo avevamo già detto chiaro e tondo: no, non esiste il gene dell’omosessualità. L’ovvio corollario è che non può nemmeno esistere alcunper rilevarlo: eppure. Eppure c’è chi ha provato lo stesso a fare business da questa scemenza: Insolent Ai (nomen omen) e Joel Bellenson hanno caricato su Gene Plaza, uno store francese completamente dedicato ad app che forniscono “report genetici” di diverso tipo, l’app How gay are you, che prometteva, come suggerisce il nome, di fornire informazioni sull’di un soggetto in base ad alcuni tratti del suo profilo. Il razionale scientifico sottostante sarebbe stato il contenuto di un paper pubblicato su Science, in cui si individuavano alcune varianti genetiche debolmente associate all’attrazione per persone dello stesso sesso. La pubblicazione dell’app ha innescato una serie di polemiche ...

