Jaguar F-Type - Con il restyling si rifà il look

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lapresenta ildella F-, aprendo in contemporanea le prenotazioni in Inghilterra, dove viene proposta con prezzi a partire da 54.060 sterline, pari a circa 63.000 euro al cambio attuale. Il lancio della sportiva inglese è stato organizzato in collaborazione con la Hot Wheels, che ha creato un modellino in scala 1:64 nella tinta speciale SVO Premium Velocity Blue e un percorso lungo ben 232 metri all'intero delDesign Studio. Frontale e cofano sono inediti. A suo tempo, la F-aveva riportato lanel mondo delle sportive compatte con un prodotto e un design che incarnavano al meglio il Dna del marchio. A distanza di sei anni dal lancio, è stata ritoccata mantenendo inalterate le proporzioni, ma modificando in maniera evidente il frontale. Qui troviamo uno stile molto più vicino a quello degli altri modelli del marchio, con gruppi ottici Led a ...

