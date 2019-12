Fallisce il referendum | Venezia non prende il largo e resta unita a Mestre

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Forse non si amano, di sicuro non intendono separarsi: è fallito anche il quinto tentativo di trasformare con unin due comuni separati. Alla chiusura delle urne l’obiettivo del quorum non è stato centrato. Entro le 23 si è recato ai seggi il 21,73% dei votanti, 44.887 su 206.553. Lo scrutinio di 72 seggi su 256 dà in vantaggio il sì con il 52,44%. A far pendere l’ago della bilancia verso la coabitazione amministrativa sono stati soprattutto gli abitanti della terraferma, disertando il voto.Un afflusso più massiccio, ma numericamente meno ‘pesante’, si è avuto in centro storico e nelle isole della laguna.In un clima arroventato da fake news e polemiche politiche corse soprattutto sui social si è consumata l’ennesima prova tecnica di separazione che ha coinvolto poco ...

