È partito anche il Cyber Monday di GeekBuying | con tante offerte Amazfit

Terrorismo : pronti a partito nazista - perquisizioni anche in Veneto : Padova, 28 nov. (Adnkronos) - Ha riguardato anche il Veneto, l'operazione antiTerrorismo che ha scoperto un'organizzazione pronta a costituire un partito nazista. Quattro le perquisizioni nella abitazioni di altrettanti militanti dell'organizzazione filonazista: due a Vicenza, una a Verona e una a P

Volevano costituire un partito neonazista : 19 perquisizioni in tutta Italia. C’è anche uno ‘ndranghetista ex referente di Forza Nuova : Volevano costituire un nuovo partito filonazista, xenofobo e antisemita in Italia che avrebbe preso il nome di partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori. Ma le indagini della Digos di Enna e del Servizio Antiterrorismo Interno hanno portato a 19 perquisizioni in tutta la Penisola nei confronti di altrettanti estremisti di destra. Tra questi c’è anche un esponente di spicco della ‘ndrangheta ed ex legionario che, secondo le ...

Anche il partito di Evo Morales vuole nuove elezioni in Bolivia : C’è stato un golpe in Bolivia? Di fatto, approvando all'unanimità la legge per arrivare a nuove elezioni il partito stesso di Evo Morales ha riconosciuto di no. Così come aveva fatto il Parlamento europeo, con 234 voti contro 41 e 88 astenuti. Giuristi e politologi interpellati dai giornali si sono

La scommessa fallita di Sanchez Così Vox è diventato il terzo partito : Poteva, anzi doveva, essere un rischio calcolato. Ma l'intransigenza di Pedro Sanchez dopo le scorse elezioni politiche di aprile ed elezioni europee di maggio si è rivelata essere una buona mano giocata male Segui su affaritaliani.it

Mincione indagato per il palazzo di Londra venduto al Vaticano. Il trust a Jersey e le banche : storia del raider partito da Pomezia : Non solo le verifiche in Vaticano. Raffaele Mincione, il finanziere italiano che negli ultimi anni ha effettuato una serie di scorribande tra banche, casse previdenziali, assicurazioni e immobiliare, è indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione. Secondo il Corriere della Sera l’indagine della procura di Roma è legata all’operazione di acquisizione nel dicembre 2012 con fondi di terzi (secondo gli ...