Cagliari-Sampdoria | voci agli allenatori | Maran al settimo cielo | Ranieri arrabbiato e

Calcio - Serie A 2019-2020 - 14a giornata : spettacolare rimonta del Cagliari - Sampdoria sconfitta 4-3 in pieno recupero : Spettacolo e gol alla Sardegna Arena di Cagliari, dove la formazione di casa riesce a tenersi stretto il quarto posto in classifica grazie a una rimonta che, contro la Sampdoria, si concretizza negli ultimi 20 minuti e nel recupero. A risultare decisivo è il gol di Cerri al sesto minuto di recupero, che lascia i blucerchiati in zona pericolosa a quota 12 punti, in diciassettesima posizione. Il primo a rendersi veramente pericoloso è Faragò al ...

Diretta/ Cagliari Sampdoria - risultato finale 4-3 - : casteddu in zona Champions! : Diretta Cagliari Sampdoria streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Cagliari-Sampdoria 4-3 - le pagelle di CalcioWeb : Quagliarella e Joao Pedro show - Cerri eroe [FOTO] : Cagliari-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Che partita, che spettacolo, che ripresa. Quagliarella da una parte, Joao Pedro dall’altra. Poi esce fuori Cerri e regala tre punti pazzeschi ai sardi. Dove aveva pianto a Lecce (nel finale), questa volta la squadra rossoblu esulta e risponde in zona Europa alle concorrenti vincitrici ieri. La ...

DIRETTA/ Cagliari Sampdoria - risultato 3-3 - streaming video tv : gara infinita! : DIRETTA Cagliari Sampdoria streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Pagelle e Highlights Cagliari-Sampdoria 4-3 : rimonta rossoblù! Cerri fa esplodere la Sardegna Arena al 96' : Pagelle CAGLIARI SAMPDORIA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Padroni a caccia della vittoria per confermare l’ottimo inizio di stagione. In difesa confermato Faragò sulla destra, mentre sulla sinistra spazio per Pellegrini. Nandez in panchina dentro Castro dal 1′. In attacco confermato il solito tridente, Nainggolan […] L'articolo Pagelle e Highlights ...

Cagliari-Sampdoria probabili formazioni : Rafael e Faragò dal 1' - c’è Gabbiadini : CAGLIARI SAMPDORIA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, con Rafal titolare al posto dell squalificato Olsen, out per 4 turni. In difesa spazio per Faragò sulla destra, il quale sarà chiamato a sostituire lo squalificato […] L'articolo Cagliari-Sampdoria probabili formazioni: Rafael e Faragò dal 1′, ...

Cagliari Sampdoria 3-3 LIVE : doppietta di Joao Pedro in due minuti : Alla Sardegna Arena, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Sergio Cadeddu, inviato a Cagliari) – Alla Sardegna Arena, Cagliari e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sampdoria 3-3 MOVIOLA 1′ Calcio d’inizio 25′ Cross di Pellegrini, Joao Pedro ...

Cagliari Sampdoria 1-3 LIVE : due reti in un minuto alla Sardegna Arena : alla Sardegna Arena, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Sergio Cadeddu, inviato a Cagliari) – alla Sardegna Arena, Cagliari e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sampdoria 1-3 MOVIOLA 1′ Calcio d’inizio 25′ Cross di Pellegrini, Joao Pedro ...

DIRETTA/ Cagliari Sampdoria - risultato live 0-1 - : Quagliarella ritrova il gol! : DIRETTA Cagliari Sampdoria streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Cagliari Sampdoria 0-2 LIVE : raddoppio firmato Ramirez : Alla Sardegna Arena, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Sergio Cadeddu, inviato a Cagliari) – Alla Sardegna Arena, Cagliari e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sampdoria 0-2 MOVIOLA 1′ Calcio d’inizio 25′ Cross di Pellegrini, Joao Pedro ...

Cagliari Sampdoria 0-1 LIVE : secondo tempo in corso : Alla Sardegna Arena, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Sergio Cadeddu, inviato a Cagliari) – Alla Sardegna Arena, Cagliari e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sampdoria 0-1 MOVIOLA 1′ Calcio d’inizio 25′ Cross di Pellegrini, Joao Pedro ...

Cagliari Sampdoria 0-1 LIVE : all’intervallo decide Quagliarella : Alla Sardegna Arena, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Sergio Cadeddu, inviato a Cagliari) – Alla Sardegna Arena, Cagliari e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sampdoria 0-1 MOVIOLA 1′ Calcio d’inizio 25′ Cross di Pellegrini, Joao Pedro ...

PAGELLE Cagliari Sampdoria : TOP e FLOP del match VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Cagliari Sampdoria Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Cagliari e Sampdoria, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Quagliarella FLOP: Pellegrini VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

Diretta/ Cagliari Sampdoria - risultato 0-0 - video streaming tv : casteddu pericolosi : Diretta Cagliari Sampdoria streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.