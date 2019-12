ilsole24ore

(Di domenica 1 dicembre 2019) Si intitola Wer ist wer ed è la singolare iniziativa in programma al centro culturale Polo del '900 di Torino. Un “gioco” che ricrea uno scenario:quelloOrientale, alle prese con i sistemi di controllo e spionaggioa Stasi, la polizia segretaa DDR

fisco24_info : Volete essere una spia nella Germania dell'Est? Una escape room per conoscere la storia: Si intitola Wer ist wer ed… - FERRYBOAT_DEREK : RT @JunkiesOnAHigh: THREAD SUI CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN CINA Parto col dire che i contenuti potrebbero essere forti. A fine thread mette… - missiswhiterose : RT @JunkiesOnAHigh: THREAD SUI CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN CINA Parto col dire che i contenuti potrebbero essere forti. A fine thread mette… -