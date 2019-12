Sardine a Milano | 25mila in piazza Duomo sotto la pioggia Tanti a Taranto e Padova

Le “Sardine” invadono Milano - Taranto e Padova : Secondo una prima stima degli organizzatori, ono venticinquemila, le persone che si sono ritrovate a Milano in Piazza Duomo per la manifestazione delle “sardine”. Sul ha preso la parola anche Mattia Sartori uno dei fondatori delle Sardine, che ha chiarito come “il nostro pensiero non è manipolato, non c’è nessuno dietro di noi nonostante […] L'articolo Le “sardine” invadono Milano, Taranto e Padova proviene ...

Milano - Sardine in piazza Duomo : «Anche qui stretti. Siamo in 25mila» : Doveva tenersi in piazza dei Mercanti la prima milanese delle «Sardine», poi spostata per l'enorme partecipazione. Tra la folla anche Roberto Saviano: «Questa piazza è bellissima perché non ci sono leader». Gli organizzatori: «Noi non Siamo manipolati»

"Milano non si lega" - migliaia di Sardine in Duomo : Roma, 1 dic. (Adnkronos) - La pioggia non spaventa le Sardine, che affollano piazza Duomo per la manifestazione milanese. "Le Sardine nell'acqua sono nel loro elemento", sottolineano gli organizzatori, che ribadiscono l'invito a non esporre bandiere di partito. 'Milano non si lega', 'Siamo tutti ant

Sardine a Milano - 25mila persone in piazza Duomo sotto la pioggia : Sardine a Milano: in cinquemila sotto la pioggia stanno partecipando alla manifestazione contro Salvini, che da piazza dei Mercanti è stata spostata alla centrale piazza del Duomo. Questo,...

“Milano non si lega” - migliaia di Sardine in Duomo : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – La pioggia non spaventa le , che affollano piazza Duomo per la manifestazione milanese. “Le Sardine nell’acqua sono nel loro elemento”, sottolineano gli organizzatori, che ribadiscono l’invito a non esporre bandiere di partito. ‘Milano non si lega’, ‘Siamo tutti antifascisti’, ‘Chi non salta un fascista è’, sono gli slogan scanditi dalle migliaia ...

Milano - Sardine in migliaia in piazza Duomo nonostante la pioggia battente – Le immagini : La pioggia a dirotto che batte su Milano non ha fermato l’avanzata delle sardine. Il flash mob era inizialmente previsto in piazza dei Mercanti, ma è stato spostato in piazza Duomo a causa della grande affluenza. sardine MilanoIl tuo browser non supporta il tag iframe Sono accorsi in molti dall’intera Lombardia, non solo da Milano o dall’hinterland meneghino. Un movimento trasversale che ha richiamato in piazza migliaia di persone di tutte ...

"Milano non si lega" - migliaia di Sardine in Duomo : Roma, 1 dic. (Adnkronos) - La pioggia non spaventa le Sardine, che affollano piazza Duomo per la manifestazione milanese. "Le Sardine nell'acqua sono nel loro elemento", sottolineano gli organizzatori, che ribadiscono l'invito a non esporre bandiere di partito. 'Milano non si lega', 'Siamo tutti ant

Sardine - “Milano non si Lega”. “25mila in piazza Duomo” nonostante la pioggia. L’evento inizia con la lettura della Costituzione – FOTO : La pioggia di Milano non ferma le Sardine, tanto che la manifestazione, iniziata nella più piccola piazza dei Mercanti, si è presto spostata in piazza Duomo. Circa 25mila persone, secondo i numeri forniti dagli organizzatori, sono arrivati nella principale piazza del capoluogo lombardo. Migliaia di ombrelli e Sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione, di azzurro sotto l’acqua. Numeri che superano anche le previsioni della ...

Sardine - “Milano non si Lega”. Pienone anche in piazza Duomo nonostante la pioggia. L’evento inizia con la lettura della Costituzione : La pioggia di Milano non ferma le Sardine, tanto che la manifestazione, iniziata nella più piccola piazza dei Mercanti, si è presto spostata in piazza Duomo. Migliaia di ombrelli e Sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione, di azzurro sotto l’acqua, con gli organizzatori che anticipano un’ampia partecipazione delle persone. Una previsione che trova sostegno nelle adesioni all’evento registrate sulla pagina Facebook del ...

La pioggia non ferma le Sardine a Milano : in migliaia in piazza Duomo : sardine con gli ombrelli anche a Milano. La pioggia non ferma le migliaia di persone che sono scese in piazza del Duomo.Sul palco si sono alternati momenti di musica e altri in cui attori hanno recitato alcuni articoli della Costituzione. Nel frattempo la folla cantava ‘Bella Ciao’ o scandiva ‘Milano non si Lega’, o ancora ‘Ora e sempre Resistenza’. In piazza anche Roberto Saviano: “Queste ...

Sardine a Milano : “Anche qui stretti”. E il sit-in si sposta in piazza Duomo : Tra la folla in piazza anche Roberto Saviano. Nonostante la pioggia, i primi attivisti sono arrivati ben prima delle 17, anche da altre città della Lombardia. Gli organizzatori: «Vogliamo raggiungere quota 15 mila»

Sardine a Milano - la manifestazione si sposta in piazza Duomo : a migliaia malgrado la pioggia. Saviano sul palco : Sardine a Milano: c'è grande attesa per la manifestazione contro Salvini, che da piazza dei Mercanti è stata spostata alla centrale piazza del Duomo. Questo, come hanno spiegato gli...

«Anche a Milano stretti come Sardine». E il sit-in si sposta in piazza Duomo : Tra la folla in piazza anche Roberto Saviano. Nonostante la pioggia, i primi attivisti sono arrivati ben prima delle 17, anche da altre città della Lombardia. Gli organizzatori: «Vogliamo raggiungere quota 15 mila»

Milano - migliaia di 'Sardine' al Duomo : 18.42 Dopo le manifestazioni in 14 città, le Sardine sono scese di nuovo in piazza a Milano, sfidando la pioggia. La manifestazione annunciata a Piazza dei Mercanti, è poi stata spostata a piazza Duomo per la partecipazione superiore alle attese. In migliaia si sono radunati con lo slogan "Milano non si lega" che ricalca quello degli appuntamenti precedenti, che hanno riempito le piazze da Nord a Sud. In corteo anche lo scrittore Roberto ...