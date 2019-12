Pensioni | aumenti confermati per il 2020 in base all' inflazione stimata dall' Istat

Pensioni - aumenti dal 1° gennaio per assegni da 800 a 5.500 euro : da 3 a 9 € in più : Dal 1° gennaio 2020 arriveranno gli aumenti delle Pensioni già in pagamento quest'anno: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2019, infatti, il Decreto interministeriale dell'Economia e del Lavoro che adegua gli importi delle Pensioni all'inflazione. Si tratterà di mini-aumenti che saranno commisurati all'indice di inflazione calcolato dall'Istat per il 2019 pari allo 0,4 per cento. Tuttavia questa percentuale, già modesta, ...

Pensioni - Ocse : “L’Italia aumenti l’età effettiva di ritiro dal lavoro. Ora è a 62 anni - cinque in meno di quella teorica” : L‘Ocse torna a criticare Quota 100. Secondo l’organizzazione parigina, la priorità dell’Italia per quanto riguarda il sistema Pensionistico, che assorbe il 16% del pil, dovrebbe essere “aumentare l’età effettiva di ritiro dal lavoro“. Perché al momento è a 62 anni, due in meno rispetto alla media Ocse e cinque in meno rispetto all’età legale per la pensione di vecchiaia che è a 67 anni. Questo soprattutto per ...

Pensioni 2020 : aumenti indicizzazione all'inflazione +0 - 4% e senza conguagli da restituire : A gennaio le Pensioni saranno indicizzate al tasso di inflazione. In vista del nuovo anno, la novità più importante in materia rivalutazione delle Pensioni è che anche quelle fino a 4 volte il trattamento minimo saranno rivalutate in misura piena. Il decreto ministeriale che, come conferma il quotidiano "Il Sole 24 Ore", finirà presto in Gazzetta Ufficiale, prevede una rivalutazione dello 0,4%. E sarà da questa base che le Pensioni in pagamento ...

Pensioni - arretrati ed aumenti per errore di calcolo : signora riceve 3000 euro e 50 in più : Secondo una stima operata dalla Spi-Cgil di Roma Magliana il 30% dei pensionati iscritti alla sezione percepirebbe un assegno mensile inferiore a quello che, in realtà, gli si dovrebbe riconoscere per via dei diritti acquisiti. Una realtà che nasce dal fatto che, molto spesso, i pensionati non sono a conoscenza di situazioni che potrebbero comportare aumenti che non portano in tasca cifre enormi, ma comunque significative per chi non ha ...

Rivalutazione Pensioni : dal 2011 persi 1.500 euro - gli aumenti del Governo saranno minimi : Il Governo ha deciso di mettere mano al sistema di indicizzazione delle pensioni. Rispetto ad oggi, l'esecutivo Conte bis, nella bozza di manovra, ha deciso di allargare l'indicizzazione piena delle pensioni anche a quelle di importo compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo Inps. L'argomento perequazione è uno di quelli che sta più a cuore ai sindacati che, in passato, sono scesi in piazza per chiedere al Governo di invertire la ...

Rivalutazione Pensioni 2020 : gli "aumenti" e i nuovi importi : Confermato l'adeguamento pieno all'inflazione per le pensioni fino a 4 volte il minimo. La Cgil: "Impatto irrilevante". Ecco...

Pensioni - la manovra sblocca gli aumenti : assegni (poco) più alti per chi riceve meno di 2mila euro : Nell'ultima bozza della legge di Bilancio è stata introdotta la nuova indicizzazione delle Pensioni, una rivalutazione (riguardante gli assegni tra i 1.500 e i 2mila euro circa) che era stata promessa dal governo ai sindacati. Ecco come cambierà l'assegno previdenziale per il 2020 e in che modo potrebbe variare nuovamente dal 2022.Continua a leggere

Pensioni - aumenti dal 2020 : per chi - importi - decorrenza - cosa cambia : Buone notizie per i pensionati. Alcune Pensioni riceveranno aumenti dal 1° gennaio 2020. Questo perché cresce il tasso di rivalutazione, ossia quella percentuale che deve essere moltiplicata per il montante contributivo maturato dal pensionato durante la sua carriera lavorativa, al fine di determinare la pensione spettante. Si tratta di una misura che viene stabilita ogni anno dal governo in base a precisi indicatori economici elaborati ...

Pensioni Inps - aumenti da gennaio 2020 : minime +2 - 57 euro - +0 - 5% assegni tra 1.593 e 2.052 : Arriveranno a gennaio 2020 gli aumenti degli assegni delle Pensioni Inps dovuti agli effetti dell'adeguamento degli importi al costo della vta. Pochi euro di incremento per le Pensioni minime che passeranno dagli attuali 513,01 euro a 515,58, con un aumento dello 0,50 per cento, il valore rilevato nelle stime dell'Istat sulla base dei dati medi dell'incremento del costo della vita registrati a fine settembre scorso e proiettati per i restanti ...

Pensioni - ecco la rivalutazione : mini-aumenti sugli assegni (ma le cifre sono risibili) : L'adeguamento dovrebbe scattare solo per i trattamenti compresi tra 3 e 4 volte il minimo. La Cisl pensionati: "Scandaloso...

Pensioni - mini-sblocco degli aumenti : assegni più alti per chi riceve meno di 2mila euro : La prossima legge di Bilancio dovrebbe contenere uno sblocco della rivalutazione delle Pensioni che vanno dai 1.522 ai 2.029 euro. I pensionati che percepiscono questa cifra dovrebbero vedere aumentare leggermente i loro assegni previdenziali: fino a oggi il loro aumento è stato del 97%, dal 2020 potrebbe diventare del 100%.Continua a leggere

Pensioni - ipotesi aumenti con ritocchi a Quota 100 : estensione della 14esima a un milione di persone : Dare un segnale anche ai pensionati. In una legge di bilancio in cui la coperta è quanto mai corta (a tre giorni dal primo esame in consiglio dei ministri mancano ancora 2,5 miliardi di...

