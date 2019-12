Niente fotocamera a scorrimento su Redmi K30 | c’è il foro nel display

tuttoandroid

(Di domenica 1 dicembre 2019) Potrebbe arrivare molto presto qualche informazione ufficiale sulla serieK30, prima del giorno in cui dovrebbe essere presentata, il 10 dicembre L'articolosuK30: c’è ilnelproviene da TuttoAndroid.

Onlyproblemj : I miei per te sono stati contaminati da bellocci che sorridono alla fotocamera facendo assolutamente niente e non m… - catsandra__ : oggi ovviamente coi capelli bellissimi e niente fotocamera per un selfie, che sfiga - gueonyourdash : vi spammo la mia foto con nels per sentirmi un po’ meglio ovviamente avevo la fotocamera sporchissima ed è venuta… -