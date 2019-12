La Roma soffre | combatte e vince | Verona sconfitto 3-1

La Roma soffre ma coglie la vittoria : 2-1 sul Sassuolo e terzo posto solitario : Roma – soffre la Roma in casa contro il Sassuolo, ma al triplice fischio finale sono 3 i punti in cassaforte. Le giallorosse salgono al 3° posto solitario e mettono nel mirino il 2° gradino occupato dal Milan. I gol di giornata sono di Kaja Erzen e Vanessa Bernauer, mentre per le ospiti è un goffo autogol di Ceasar ad alimentare le inutili speranze di rimonta. Per le neroverdi anche un calcio di rigore sprecato pochi istanti dopo essere ...