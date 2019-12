Infortunio Ribery | Fiorentina in ansia per una botta alla caviglia

calcionews24

(Di domenica 1 dicembre 2019), il fantasista francese dellacostretto ad abbandonare il campo contro il Lecce: le sue condizioni Tutto lo Stadio Franchi con il fiato sospeso: Franckè rimasto a terra dolorante dopo un contrasto con Tachtsidis nel primo tempo di-Lecce, precisamente nel recupero.destra, quello che costringe il francese a dare forfait in favore di Kevin-Prince Boateng. Il fantasista della viola è uscito dal campo zoppicando vistosamente, e non è riuscito nemmeno ad alzarsi senza il supporto dei compagni. Cambio effettuato all’inizio della ripresa. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #FiorentinaLecce, brutto infortunio per #Ribery ?? - viajandoperdido : Fiorentina in ansia per Ribery: esce per infortunio, oggi il punto - sportli26181512 : #Fiorentina in ansia per Ribery: esce per infortunio, oggi il punto -