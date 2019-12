Il cuore di una balenottera azzurra arriva a battere due sole volte al minuto

Piero Chiambretti torna con “La Repubblica delle Donne” : “C’è ‘La posta del cuore’ di Vittorio Feltri - mentre Massimo Lopez è una monaca politicamente scorretta” : Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di pubblico e critica con “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, Piero Chiambretti – che proprio quest’anno segna il traguardo dei dieci anni in Mediaset – torna, da mercoledì 27 novembre in prima serata su Retequattro, con un cast rinnovato in parte, con new entry clamorose come Massimo Lopez nei panni della monaca di Monza 3.0. La trasmissione parte con 4 prime serate e due Best ...

Giusy Ferreri rivela di essere nata con una malformazione al cuore : "Siamo momenti perfetti" canta nel ritornello della sua nuova canzone Giusy Ferreri, la quale si è presentata tra gli ospiti in studio a Verissimo. Nella nuova puntata del talk-show condotto da Silvia Toffanin, trasmessa lo scorso 23 novembre, la Ferreri è diventata protagonista di un'intervista esclusiva, nella quale la stessa si è raccontata a ruota libera su vita e carriera. Giusy Ferreri si classificava al secondo posto tra i finalisti della ...

Una persona ferita! Maria De Filippi a cuore aperto su Adriano Celentano : Adriano Celentano, il suo programma Adrian non convince il pubblico né la critica. Ma Maria De Filippi, che ha affiancato Celentano nello show, in un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano, ha detto la sua sul fenomeno Celentano che, dal ritorno in tv, ha generato solo polemiche. “Non lo conoscevo, quando sono andata a fare le prove mi sono messa a sua disposizione – ha detto Maria De Filippi – Ho visto un uomo importante, ho cercato in ...

Chi L’ha Visto? - Romina Power lancia un appello per ritrovare la figlia : “Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa - ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai” : Ylenia Carrisi non è morta ed è ancora viva? Ne è convinta Romina Power, la mamma della ragazza che ormai venticinque anni fa è scomparsa nel nulla a New Orleans. Era il gennaio del 1994. Ancora una volta a dare risalto alla vicenda è la trasmissione “Chi L’ha Visto?”. Durante la puntata del 20 novembre, la cantante americana ha voluto lanciare un appello (l’ennesimo): “Novembre è il mese di nascita di Ylenia. In questo mese, io ...

Uccise l’ex moglie con una coltellata al cuore - condannato all’ergastolo in abbreviato : Uccise l’ex fidanzata, che lo aveva già denunciato in passato, con una coltellata al cuore lo scorso febbraio. È stato condannato all’ergastolo in abbreviato il tunisino Arjoun Ezzedine, 35 anni, a processo a Bergamo per aver ucciso l’ex moglie con un coltellata. Il giudice per l’udienza preliminare, Massimo Magliacani, ha disposto anche un risarcimento di quasi un milione di euro alla famiglia della vittima, Marisa Sartori, di ...

Il Segreto - spoiler 13 novembre : Elsa apprende che c'è una cura per il suo male al cuore : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di grande successo del canale del Biscione. Gli spoiler della puntata trasmessa mercoledì 13 novembre su Canale 5, rivelano che il dottor Zabaleta darà un barlume di speranza ad Elsa Laguna. Il dottore, infatti, rivelerà che esiste un'operazione che potrebbe salvarle la vita. Severo Santacruz, invece, giurerà ai suoi famigliari di essere estraneo ai tragici fatti, capitati ai giardini della ...

Inter - una vittoria di cuore : Verona rimontato e battuto. Barella - magia da tre punti : La sfuriata di Conte post Dortmund probabilmente non sarà piaciuta in società, ma di certo ha scosso la squadra. Nel giro di tre giorni la parola rimonta torna ad avere un dolce sapore per l'Inter. Che ribalta il Verona nella ripresa e si riprende la vetta della classifica, almeno per una notte, nel

Ebook - unire editoria digitale e podcast? Una bella sinergia dal cuore italiano : Lo scorso ottobre VoxNest e StreetLib hanno siglato un accordo che offre nuove opportunità agli scrittori, in particolare agli autopubblicati. In estrema sintesi, tra le due aziende è nata una sinergia utilizzando Spreaker, la prima piattaforma in Italia per la creazione, distribuzione e monetizzazione di podcast, vale a dire un contenuto audio che una persona o un’azienda registra per essere, successivamente, condiviso in rete attraverso ...

Milano - don Gino Rigoldi compie 80 anni e Jovanotti gli dedica una canzone : “C’è bisogno di te - hai un cuore grande come una chiesa” : Don Gino Rigoldi, storico cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e sacerdote da sempre dalla parte degli ultimi, ha compiuto 80 anni e la Fondazione che porta il suo nome gli ha dedicato una grande festa alla Triennale. Jovanotti, amico di don Rigoldi, gli ha fatto un regalo, a modo suo: “Ho scritto questa canzone per te” ha detto salendo sul palco. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ...

Anestesia? No - ipnosi. E così operano al cuore una 82enne : L’hanno operata al cuore all'età di 82 anni e anziché sedarla con la normale anestesia, è stata ipnotizzata. E tutto è filato liscio. L’intervento "rivoluzionario" all'ospedale Niguarda di Milano, dove la signora ha subito un intervento chirurgico alla valvola aortica, che necessitava di essere sostituita. Come scrive Milano Today, il tutto è durato una sessantina di minuti e il nosocomio, con un comunicato, ha reso note le dinamiche: "Nella ...

Caterina la Grande indaga il cuore ma ignora la mente di una donna che ha fatto la storia : Caterina la Grande ha dominato la Russia del XVIII secolo diventando una delle imperatrici più potenti e ammirate dell’epoca; l’hanno impersonata sul Grande schermo “divine” del calibro di Marlene Dietrich e Bette Davis e adesso tocca a un’altra eccezionale interprete come Helen Mirren. Caterina la Grande, la nuova produzione Sky / Hbo che debutta il 1° novembre su Sky Atlantic e Now Tv, si rifà al trend dei period drama declinati in biografie ...

Appena nata i dottori la mettono sul cuore della mamma - il papà è lì vicino e accade una cosa incredibile : Una storia bellissima e una foto bellissima da corredo tutta da guardare perché testimonia , ancora una volta, il miracolo della vita. Una mamma e un papà aspettavano con trepidante attesa la nascita della loro bambina e il papà, ogni sera diceva vicino al pancione sempre la stessa frase “ooooi figlia, papà è arrivato”. In quel momento, ogni sera la piccola nella pancia si muoveva; il giorno della nascita hanno messo la piccolina sul ...