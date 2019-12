Domenica In | Gianna Nannini in lacrime | “Non me l’aspettavo”

lanostratv

(Di domenica 1 dicembre 2019)In:piange ricordando sua mamma con Mara Venierè stata oggi ospite aIn e ha parlato, in una lunghissima intervista con Mara Venier, della sua vita privata, della sua carriera e del suo nuovo disco di inediti intitolato La differenza. La cantante, insieme a “zia Mara”, ha visto alcuni filmati della sua infanzia, della sua giovinezza e della sua straordinaria carriera d’artista e si è emozionata, arrivando alle, guardando una scena di lei insieme a sua madre in un’ospitata televisiva. A tal proposito laha rivelato: “Non me l’aspettavo!”. La Venier, vedendola emozionata e insi è avvicinata a lei e le ha detto: “Mi viene voglia di darti un bacio, non me ne frega niente!” Le due si sono abbracciate e hanno poi continuato l’intervista tra musica e parole. ...

