Atalanta | Gianluca Savoldi a CalcioWeb | “per me e per i tifosi è un momento magico” | sul

calcioweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019)magico in casa, il club nerazzurro punta le zone altissime della classifica con l’obiettivo di confermarsi fino alla fine della stagione, anche in Champions League l’obiettivo qualificazione è ancora alla portata, la squadra di Gasperini si giocherà tutto nell’ultimo match. Abbiamo affrontato con l’ex attaccante, ecco l’intervista ai microfoni di: “sono tifoso dell’, ricordo il mio primo gol realizzato alla squadra del cuore, per me e per iè veramente unmagico, ci godiamo ilma rimaniamo con i piedi per terra ben sapendo che ci saranno anche i momenti di difficoltà, adesso abbiamo toccato il punto più alto, speriamo che riesca a durare il più tempo possibile, questi risultati non sono casuali ma non andrà sempre rose e fiori, speriamo di continuare questo magic ...

_GianLuca_ : RT @pisto_gol: La Juve batte l’Atletico Madrid, l’Atalanta la Dinamo Zagabria, l’Inter lo Slavia Praga, e il Napoli esce “vivo” da Anfield:… - minfluer : @Torrenapoli1 Gianluca, nel calcio conta il risultato tecnico, i gol e la vittoria, e Ancelotti è l’unico responsab… -