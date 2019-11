Tra crisi e chiusure domenicali | Ikea rinuncia ai due megastore di Arese e Verona

Auto - la crisi del diesel tedesco colpisce anche l’Italia : esuberi e fabbriche che chiudono Tra riduzione degli ordini e delocalizzazioni : fabbriche del gruppo Mahle in via di chiusura in Piemonte, 620 esuberi alla Bosch di Bari, produzione in calo del 30 per cento nello stabilimento Fca di Pratola Serra, nell’avellinese. Da nord a sud le aziende specializzate nella componentistica Auto stanno iniziando a pagare il prezzo della grande fuga dal diesel. Da quando è scoppiato il caso mondiale dei dati sulle emissioni truccati dalla tedesca Volkswagen, infatti, il mercato europeo delle ...

Il Processo - Canale 5/ Anticipazioni 29 novembre : Elena in crisi Tra lavoro e... : Il Processo, Anticipazioni oggi, 29 novembre prima Tv la fiction su Canale 5. Elena scopre una connessione fra il suo passato e un caso di omicidio.

Il Paradiso delle Signore - Trama 29 novembre : Riccardo vicino ad Angela - Rocco in crisi : Il Paradiso delle Signore continua il suo strepitoso successo sulla tv statale. La trama della puntata del 29 novembre su Rai 1, rivelano che Riccardo Guarnieri non perderà occasione per avvicinarsi ad Angela Barbieri, mentre invece Clelia tornerà a Milano. Infine, Armando Ferraris elargirà saggi consigli a Rocco Amato, colpito dallo sconforto. Il Paradiso delle Signore, puntata 29 novembre: Luciano e Riccardo costretti a lavorare ...

Corsera : Ancelotti Traccia la sTrada per uscire dalla crisi : Il Corriere della Sera fa un piccolo elogio di Carlo Ancelotti che parla in un momento difficile e senza avere la libertà di parlare fino in fondo, ma lo fa come sempre da leader cercando una soluzione alla crisi La coerenza diventa l’unica arma (non spuntata) di Carlo Ancelotti per tracciare la strada verso gli ottavi di Champions League. Interrompere il silenzio stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool, solo ed esclusivamente per ...

AusTralia - la grave crisi dei Koala : il WWF impegnato in un grande piano di conservazione : Secondo gli esperti del WWF oggi in natura sopravvivono circa 200.000 Koala. In questi giorni, dopo la drammatica crisi degli incendi, è riemersa la preoccupazione secondo cui i Koala sarebbero “funzionalmente estinti”. Il WWF Australia e gli scienziati che si dedicano allo studio di questa specie non sono tuttavia d’accordo. I Koala, anche se ridotti al lumicino, svolgono ancora una funzione cruciale negli ecosistemi di foresta ...

Tra Pd e M5S si stanno sommando due crisi di identità : Sembra essersi appeso a Grillo, il Partito democratico. Riconoscente per la saggezza con cui il comico sta cercando di rendere più “seria” la sua creatura politica. Ansioso di cementare l’intesa con formule più stringenti. Sollevato per la tutela che finalmente verrebbe esercitata verso il movimentismo grillino, e in particolare verso la leadership ondeggiante di Di Maio.Così l’ultimo Grillo, quello ...

Conte : "Nessun rischio di crisiMittal resta - lo Stato può enTrare" : Il governo a gennaio non cadrà, ma basta con le liti: è il messaggio del premier Conte che rilancia il cronoprogramma delle riforme. "Mittal? resta ma non escludo intervento pubblico" Segui su affaritaliani.it

Milan e Napoli è solo 1-1 : enTrambe le squadre sono in crisi : Il Milan ha disputato una partita propositiva ma sono arrivati comunque i fischi a San Siro. Out Suso messo k.o.

Crisi M5S - vertice d’urgenza. Grillo : «Di Maio resti al suo posto - ora un nuovo conTratto di governo col Pd» : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

Crisi M5S - vertice d’urgenza Tra Grillo (infuriato) e Di Maio. Il capo politico : «D’accordo su tutto» - ma Beppe tace : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Va decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

Crisi sulle Terre Infinite si rivela nella Trama ufficiale di The CW : i dettagli sulle tre parti in onda a dicembre : Il crossover Crisi sulle Terre Infinite è qui. Tra pochi giorni negli Usa prenderà il via l'evento che metterà a ferro e fuoco l'universo DC/The CW e proprio in queste ore la rete ha rivelato le sinossi delle prime serie chiamate a fermare la fine del mondo ovvero Supergirl, Batwoman e The Flash. Chi segue ormai gli sviluppi dell'evento sa bene che si dovrà attendere poi la pausa natalizia prima di vedere le ultime due parti con Arrow 8, a quel ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Zebre - sfida Tra squadre in crisi con lo Stade Français : Si disputa nel weekend il secondo turno della Challenge Cup e sabato pomeriggio a Parma tornano in campo le Zebre, alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale. Al Lanfranchi, con fischio d’inizio alle ore 16.00 e diretta streaming sul sito EPCR, arriva lo Stade Français di Parigi, altra squadra che ha iniziato la stagione con tantissime difficoltà. Sconfitti anche loro all’esordio, i parigini sono anche ultimi in ...

Israele nel caos politico Tra "ipocrisia - cinismo e veleno" : “Con ipocrisia, cinismo e veleno, è iniziata la terza stagione elettorale di Israele in un anno”. Il titolo di Haaretz a un commento in prima pagina di Yossi Verter, uno dei più brillanti analisti politici israeliani, dà conto del caos che regna in Israele all’indomani del fallimento del tentativo di Benny Gantz, leader del partito centrista Kahol Lavan (Blu Bianco) di dar vita a un nuovo Governo. Lo stato ...

Fedez e Dark Polo Gang in crisi : il gruppo Trap lascia l’etichetta Newtopia : Dark Polo Gang lascia Newtopia: aria di rottura con Fedez? Dopo J-Ax e Fabio Rovazzi, sembra essere arrivato il momento di un’altra amicizia finita per Fedez. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la Dark Polo Gang avrebbe chiuso il contratto con l’etichetta musicale di Fedez, la Newtopia. Sembrerebbe trattarsi di uno scenario simile a […] L'articolo Fedez e Dark Polo Gang in crisi: il gruppo trap lascia ...